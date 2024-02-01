4天3夜花蓮食宿遠雄買單 新北官員海治平涉賄確定撤職

台北地檢署偵辦遠雄弊案，查出新北市城鄉發展局正工程司海治平，在擔任審議科長時，涉嫌收受遠雄餽贈，協助利用其職權加速推動遠雄開發案。（資料照）

2024/02/01 21:17

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市城鄉發展局正工程司海治平（停職中）2012年擔任審議科長時，到花蓮遠雄悅來飯店住宿，費用由遠雄集團創辦人趙藤雄買單，還收受近11萬元的人蔘禮盒，涉護航遠雄位於土城、新莊的開發案。台北地院2022年依收賄罪判海男4年10月刑，懲戒法院日前再判其撤職，停止任用2年確定。

檢方調查，2012年間，趙藤雄指示前副總魏春雄，邀約承辦土城開發案環評公聽會的海治平餐敘，並贈送價值10萬8675元的高檔人蔘禮盒，希望海能護航遠雄的都市計畫審議，獲海允諾。此外，海男向魏春雄表示，一家人將到悅來飯店渡假4天3夜，需兩間房，食宿共6萬9797元，均由趙藤雄買單。

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海治平之後在新北市都委會審議新莊安泰段開發案時，發表有利於遠雄的言論，另允諾找該開發案的李姓承辦人，溝通有關容積率由288%變成300%的爭議，協助遠雄推動土城及新莊開發案。

北院2022年間依收賄罪判海治平4年10月刑，褫奪公權3年，現於高等法院審理中，新北市政府再把全案移請懲戒法院，一審審酌他承認收禮，且繳回不正利益，2023年間判撤職，停止任用2年。

海治平上訴，強調不知禮品價值，也未要求免費招待食宿，要求改為不付懲戒，但二審認為一審判決並未違反經驗與論理法則，亦無理由不備及內容矛盾情形，日前駁回上訴，全案確定。

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