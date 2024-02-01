陳其邁向果菜市場拜早年 警借高人氣宣導防詐

陳其邁向果菜市場拜早年，警借市長的高人氣宣傳防詐阻詐，效果極佳。（警方提供）

2024/02/01 22:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（1）日特地到高雄果菜市場，向辛苦的攤商們拜早年，發放新春小紅包，預祝新的一年生意興隆、平安健康、好運「龍」總來，警察局和轄區三民二分局結合農業局，在現場舉行防詐識詐宣導活動，希望借重陳其邁的高人氣，達到宣導效果進而提升全民防詐意識。

女警舉牌宣導「假投資和解除分期付款」等相關詐騙手法關鍵字，隨著市長穿梭於果菜市場每條走道，與民眾近距離接觸，提升民眾防詐意識。

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高市警方從詐騙案發生數分析，去年較前一年下降5.07％，去年12月也較去年同期下降12.31％，連續2年發生數降幅六都最佳。

為增加民眾防詐資訊、使防詐意識能全面普及於各年齡層，於發放春節紅包現場向長輩們宣導最常見的「假投資」、「假冒親友」及「假冒檢警」等高發詐欺的詐騙手法與方式，攤商們反應熱絡並分享自己周遭朋友都曾遇過類似詐騙手法。

警方提醒常見假冒警機關詐騙手法關鍵字為「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加Line定時回報」、「監管帳戶」，只要聽到這些關鍵字，就是詐騙。

三民第二分局分局長許健基提醒民眾，對於自己不擅長的投資領域，投入資金前應三思而後行，宜透過金融公司尋找合法且有證照的投資理專協助，不要隨便輕易相信FB、LINE、IG或其他社群軟體網友推薦之不合理的高獲利投資平台，如遇到疑似詐騙情形，請撥打165反詐騙諮詢專線查證或110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳其邁向果菜市場拜早年，警借市長的高人氣宣傳防詐阻詐，效果極佳。（警方提供）

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