南市重視酒駕防制 連3年獲警政署考評6都第1

南市重視酒駕防制工作，連3年獲警政署考評6都第1名。（台南市府提供）

2024/02/01 11:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕酒駕事故不僅造成民眾傷亡，也嚴重威脅用路人生命安全，南市府團隊積極推動酒駕防制工作，獲得內政部警政署2023年防制酒駕評比第1名，這也是南市連續3年獲6都評比第1。

南市警察局表示，去（2023）年取締酒後駕車案件計有6468件。市警局除了溯源酒後駕車行為人酒駕前的飲酒地點，並盤點轄內飲酒場所周邊道路及易發生酒後駕車之熱點與高發時段，作為酒後駕車防制勤務規劃之重點。此外，協請飲酒處所業者，務必向飲酒顧客宣導酒後不開車、代客叫車及使用代駕服務等酒駕防制措施。在多管齊下強化酒駕取締防制下漸顯成效，連續3年獲得內政部警政署「防制酒後駕車工作督導考核計畫」評比第1名。

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南市府表示，市長黃偉哲過去即一再強調酒駕零容忍，涉及公共安全的事，絕不能視而不見，應積極執法，竭盡所能杜絕酒駕事故發生。

南市警察局副局長王文澤昨日代表出席由內政部警政署與台灣酒駕防制社會關懷協會共同舉辦的「打擊酒駕、平安回家」警醫共同防制酒駕年度宣導活動，並代表獲頒警政署評比第1名的榮譽，宣誓南市警貫徹酒駕防制的決心。

南市府呼籲，春節將近，市民朋友如有飲宴尾牙，切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市警察局副局長王文澤（右）昨日代表南市獲頒警政署評比酒駕防制工作考評第1名的榮譽。 （南市府提供）

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