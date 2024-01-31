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首頁　>　社會

嘉縣前新港鄉代蔡錦屏被控賄選 一審判無罪

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/01/31 18:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉前鄉民代表蔡錦屏2022年競選連任失利，去年遭控涉嫌透過羅姓樁腳向選民賄選，被嘉義地檢署依公職人員選舉罷免法罪嫌起訴，嘉義地方法院以證人前後證述矛盾、反覆不一，可信度很低，今天一審判決無罪。

起訴書指出，蔡錦屏2022年11月22日曾打電話給羅姓樁腳拜託幫忙買票，當日有名女子交付8000元給羅某，稱是蔡錦屏轉交，羅某以1票1000元代價向張姓選民買4票，共付4000元，請託投票支持蔡錦屏、蔡的縣議員丈夫陳文忠，張姓選民同意後收下，認為蔡錦屏涉違反公職人員選罷法，張姓選民涉犯刑法投票收賄罪嫌。

不過承審的合議庭法官勘驗調查站詢問時錄影光碟，羅姓樁腳先否認買票，又改稱自行掏錢買票、蔡錦屏不知情，再改稱蔡錦屏拜託其買票，多次推卻後才同意幫買票，以及檢察官訊問時，羅某僅回答對或點頭，並未做出實質證詞，法官審理時，羅某以證人身分作證，堅稱只有拿錢給另名陳姓選民，沒有向張姓選民買票云云，前後證述矛盾、反覆不一，可信度很低。

法官認為，檢方提出的照片證據，只能證明蔡錦屏曾打2通電話給羅女，講什麼不明確，經勘驗調查站詢問錄影光碟，2通電話內容是由調查站人員所推測再詢問，羅某回答嘿、對、差不多等，明顯矛盾，無法認定這2通通話是講買票的事情。

法官認為，羅某稱有人受蔡錦屏之託，拿8000元給他部分沒有線索、證據可追查其說法的真實性，而蔡錦屏始終否認拜託羅某買票，張姓選民也否認向羅某拿錢，據此判處蔡錦屏、張姓選民無罪；羅姓樁腳涉犯公職人員選罷法交付賄賂罪，處有期徒刑1年8月，緩刑5年，並應自判決確定日起1年內，向公庫支付35萬元，及提供200小時義務勞務，褫奪公權3年，扣案賄賂4000元沒收。

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