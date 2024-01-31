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首頁　>　社會

防制酒駕有成 事故、傷亡人數較10年前減少逾5成

警政署長黃明昭。（記者王冠仁攝）

警政署長黃明昭。（記者王冠仁攝）

2024/01/31 16:24

〔記者王冠仁／台北報導〕為了防制酒駕，警政署在今天下午與台灣酒駕防制社會關懷協會，共同舉辦「打擊酒駕、平安回家-警、醫共同防制酒駕年度宣導記者會」。警政署長黃明昭說，希望藉由這次記者會，強化政府機關防制酒駕力量，並向大眾表達打擊酒駕的決心，建立全民反酒駕共識，杜絕駕駛人僥倖上路的心態，達到酒駕零容忍，邁向零死亡願景的目標。

警政署此次記者會由署長黃明昭，與台灣酒駕防制社會關懷協會理事長許以霖共同主持，邀請衛生福利部、交通部、法務部、馬偕紀念醫院、台灣酒害防治協會等單位，與各縣市警察機關參與。會中播放酒駕防制成果宣導影片，影片以取締酒後駕車實例來呈現，凸顯第一線警察同仁認真取締酒駕的辛勞。

黃明昭說，2021年他還在高雄擔任警察局長時，當年12月，林姓夫婦和2名女兒行經愛河旁一處路口，被酒後無照的男子黃子洋開車闖紅燈高速撞飛，釀成林妻死亡的悲劇。黃說，他對此事件感到非常難過，也顯示酒駕對國人生命安全的危害相當嚴重。

警政署統計，去年酒駕舉發59854件、酒駕移送法辦33439件、酒駕查扣車輛牌照27107件、酒駕處罰同車乘客舉發3176件。因全國警察強力執法，去年1至10月酒駕交通事故6675件、217人死亡、8457人受傷，與2014年相比，交通事故減少7147件（-51.71%）、死亡人數減少317人（-59.36%）、受傷人數減少9106人（-51.84%），可見防制酒駕有顯著成效。

警政署為肯定員警執勤辛勞並鼓舞士氣，也在今天的記者會中，表揚去年防制酒後駕車工作督導考核績優單位，並由黃明昭頒發獎勵金鼓勵；其中六都第一名為台南市，第二名為台北市。

黃明昭強調，除交通執法外，也特別感謝交通部針對酒駕相關的罰則修法加重處罰，法務部重懲酒駕犯行、嚴審假釋及各醫療機構協助戒除酒癮治療等多管道方式攜手合作，讓防制酒駕發揮更大的成效。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警政署長黃明昭（前排左六）與各縣市警察機關、衛福部、民間單位等共同宣誓防制酒駕。（記者王冠仁攝）

警政署長黃明昭（前排左六）與各縣市警察機關、衛福部、民間單位等共同宣誓防制酒駕。（記者王冠仁攝）

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長許以霖。（記者王冠仁翻攝）

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長許以霖。（記者王冠仁翻攝）

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