警友3千萬「勞斯萊斯幻影」當劫車演練防搶 南警用意有兩點

南市警三分局向偵查隊警友站副站長借來勞斯萊斯幻影名車充當搶劫車演練防搶，吸引路人目光。（圖：警方提供）

2024/01/31 14:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第三分局近日精心安排由員警假扮搶匪，駕駛借來的市值逾3千萬元勞斯萊斯幻影名車到農會搶劫，進行防搶演練。這輛豪車亮相、吸引眾人目光，車主原來是三分局警友站的許副站長，個性低調的許副站長為了力挺員警演練作業，大方出借豪車飾演防搶戲的要角。

南市警三分局偵查隊長林威廷透露，為了確保開這輛豪車演練過程不致刮傷車子，參與的偵查隊同仁每個都是戰戰兢兢的操作，大家排練了1星期，就為了1小時的演習，同仁都很小心翼翼，順利完成演練拍攝任務，沒有傷到車子分毫，才放下高懸的一顆心。

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有人疑問說，假如搶匪有這麼1輛豪車、行情都這麼好了，怎會開超級名車來搶銀行？對此，林威廷說明，當初會這麼安排，就是想在演練過程要有1個亮點；而且一般會開名車到銀行者，保全或行員應會想這應該是銀行的大客戶，防備心會較鬆懈。

假扮搶匪開豪車到銀行搶劫的用意，恰可提醒保全與行員，不論是特殊年節或平日，對於這類身分較特別的上門者，同樣不能輕忽，必須建立全面的防搶意識，對金融機構的安全防護才有正面意義。

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