警友3千萬「勞斯萊斯幻影」當劫車演練防搶 南警用意有兩點
2024/01/31 14:58
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第三分局近日精心安排由員警假扮搶匪，駕駛借來的市值逾3千萬元勞斯萊斯幻影名車到農會搶劫，進行防搶演練。這輛豪車亮相、吸引眾人目光，車主原來是三分局警友站的許副站長，個性低調的許副站長為了力挺員警演練作業，大方出借豪車飾演防搶戲的要角。
南市警三分局偵查隊長林威廷透露，為了確保開這輛豪車演練過程不致刮傷車子，參與的偵查隊同仁每個都是戰戰兢兢的操作，大家排練了1星期，就為了1小時的演習，同仁都很小心翼翼，順利完成演練拍攝任務，沒有傷到車子分毫，才放下高懸的一顆心。
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有人疑問說，假如搶匪有這麼1輛豪車、行情都這麼好了，怎會開超級名車來搶銀行？對此，林威廷說明，當初會這麼安排，就是想在演練過程要有1個亮點；而且一般會開名車到銀行者，保全或行員應會想這應該是銀行的大客戶，防備心會較鬆懈。
假扮搶匪開豪車到銀行搶劫的用意，恰可提醒保全與行員，不論是特殊年節或平日，對於這類身分較特別的上門者，同樣不能輕忽，必須建立全面的防搶意識，對金融機構的安全防護才有正面意義。