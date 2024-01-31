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涉偷遍台南8區26家娃娃機店 警緝獲5大盜集團

警方逮獲想前去開車的娃娃機台葉姓竊嫌（中馬賽克者）。（圖：警方提供）

警方逮獲想前去開車的娃娃機台葉姓竊嫌（中馬賽克者）。（圖：警方提供）

2024/01/31 12:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第五分局查獲以劉嫌為首的5人竊盜集團，該集團偷遍台南8區26家娃娃機店，竊嫌以油壓剪撬開機台竊取零錢，受害店家合計損失33萬餘元，五分局警方成立專案小組埋伏多日，30日將集團全數竊嫌緝獲到案，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

台南市北區、東區、永康區、新化區、安南區、歸仁區及仁德區等8區，從今年1月13日起轄內娃娃機店陸續發生機台內零錢遭竊情事，光是北區就發生9案，轄區市警五分局長洪宏榮極為重視、即成立專案小組全力偵辦。

警方調閱監視器發現是一夥竊盜集團所為，竊嫌分別搭乘轎車、機車及腳踏車等交通工具，趁店內沒有人時，以油壓剪破壞鎖頭竊取機台內的銅板。專案小組分析研判此集團犯案手法，鎖定作案車輛，循線在其經常出沒的地點埋伏。

1月27日下午6點許，員警在北區成功路某大樓地下室發現前來開車的竊嫌46歲葉男及34歲陳男，立即帶案偵辦；30日再循線相繼查獲30歲劉男（主嫌）、32歲洪男及30歲李男到案，逮獲集團所有犯嫌。

警方清查此竊盜集團在台南地區至少犯下26件娃娃機台竊案，共計竊取33萬餘元，竊盜所得贓款全都吃喝玩樂殆盡。

五分局警方呼籲，娃娃機台經營者應視需求裝設不易遭破壞的鎖頭或其他防盜設施，更應確保店內監視錄影系統正常運轉，降低遭竊風險，警方在春節過年期間會全力加強治安維護、強化防竊作為。

警方逮獲想前去開車的娃娃機台葉姓竊嫌（中馬賽克者）。（圖：警方提供）

警方逮獲想前去開車的娃娃機台葉姓竊嫌（中馬賽克者）。（圖：警方提供）

台南五分局警方查獲偷遍台南至少8區、26家娃娃機店的五人竊盜集團。（圖：警方提供）

台南五分局警方查獲偷遍台南至少8區、26家娃娃機店的五人竊盜集團。（圖：警方提供）

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