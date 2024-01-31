索賄喝花酒受性招待 台南前經發局長陳凱凌二審改判6年5月

涉貪收押中的南市前經發局長陳凱凌，台南高分院改判6年5月徒刑、褫奪公權5年。（資料照）

2024/01/31 10:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府經發局前局長陳凱凌被控涉利用經手七股工業區等開發案，向廠商索賄、索求喝花酒及性招待，獲取不正利益194萬多元，且以買豪宅名義，夥建商、代銷公司向銀行超貸296萬元，去年8月一審依貪污、詐欺、財產來源不明等罪合併判他8年徒刑、褫奪公權5年；今天上午高等法院台南分院改判他應執行6年5月、褫奪公權5年，還可上訴。

二審合議庭對於陳所涉的貪污、利用機會詐財得利、詐欺、財產來源不明與洗錢等5罪，各有諭知撤銷改判與駁回情形，其中一審判有罪的財產來源不明罪被二審改判無罪。

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在看守所內進行視訊聽判的陳凱凌聽到合議庭宣判結果，他透過麥克風回應說：「謝謝法官大人」。

檢方調查指出，陳凱凌從2020年起擔任南市經發局長，對七股工業區與沙崙科學園區等開發案有規劃決策權，他先前擔任桃捷公司總經理期間，透過公司的經理結織在台中從事營建工程的黃姓業者，得知黃有爭取承攬公共工程下游分包工程的需求。

陳凱凌即將就任台南局長前後不斷向黃聲稱，七股工業區開發案可利用其職權影響得標廠商，將土方工程轉包給黃的公司，其他如南市綠能產業園區、沙崙智慧綠能科學城、西市場周邊街廓整建工程，也可要求得標商將部分工程轉包給黃。

但事實上，陳凱凌明知工業區開發案下游分包工程，均由承包商自行決定締約廠商，他無權干預、也未曾向相關得標廠商提出轉包工程的請求。

陳凱凌認為黃姓業者有求於他，多次向黃索賄，甚至要求提供酒店花酒飲宴及性招待。2020年間，陳收受黃交付現金180萬元；另加酒店消費、性交易及旅館住宿費，共有14萬2200元。

黃後來發現七股工業區開發案的得標廠商早已將河川疏濬取土及整地工程分包給特定廠商，他已無承包的機會；其他綠能產業園區、沙崙科學園區等標案，也非其有能力承攬，毫無利益可圖，才驚覺遭到陳凱凌訛騙。

此外，陳凱凌於2021年以買豪宅機會，不但與時任南市議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽為鄰，更與建設公司陳姓董事長、代銷公司翁姓負責人協商，以2160萬元購入大樓房屋及車位，但合約書上卻虛偽登載買屋價金2568萬元。

陳凱凌獲銀行核貸的2180萬元，不但高於其買屋價位，建商還從中撥出現金296萬餘元，經代銷公司轉交給陳花用。檢方並查出陳曾以近5萬元買了1隻仿真情趣娃娃、匯款共13萬元給台中1名酒店小姐包養費。

陳凱凌從2022年12月遭查辦收押迄今，他在一、二審時都曾經聲請交保，法官則以他有逃亡之虞，裁定延押。

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