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埔里第3處路口科技執法 2/1上路

南投縣埔里鎮中山路3段與大城路口科技執法宣導期最今天為止，明天正式執法。（記者佟振國攝）

南投縣埔里鎮中山路3段與大城路口科技執法宣導期最今天為止，明天正式執法。（記者佟振國攝）

2024/01/31 08:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區第3處科技執法路段中山路3段與大城路口，宣導期到今天結束，明天（2月1日）正式執法，雙向取締超速、闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉等，也是縣內第1個以科技執法取締未禮讓行人的路口，警方提醒汽、機車駕駛人除了車輛一定要完全停止，而且距離斑馬線上行人行進方向至少3公尺以上，違反上述標準就會取締開罰。

埔里鎮市區中山路3段與大城路口鄰近重要景點埔里酒廠，也有連鎖咖啡店進駐，加上南安路開通後，成為連貫市區與外環道路的樞紐，車流量大，交通事故也增加，近5年發生63件交通事故，造成98人受傷，更連續3年成為埔里十大易肇事路口之冠，警方去年完成路口科技執法設備，即設置告示牌加強宣導，原訂今年元旦上路，決定再延長1個月，今天宣導期滿，明天2月1日就要正式執法。

縣警局交通隊表示，中山路3段與大城路口為埔里市區第3處科技執法路口，採雙向取締超速、闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉、不依標誌、標線、號誌指示行駛等，還有取締未停讓行人，也是縣內第1個採科技執法取締未停讓行人路口，提醒民眾停讓行人須完全停止，緩慢滑行就違規，若未距離斑馬線上行人行進方向至少3公尺，大約是3條白線以上，否則科技設備即自動拍照、錄影，相關資料回傳後再由人力進行最後判別，查違規屬實就是開單，最高可罰6000元，還要被記點。

至於埔里市區先有的2處科技執法路口，去年整年度舉發件數高達9518件，取締項目包括超速、紅燈右轉、未依號誌指示左轉彎、闖紅燈等，中山路1段與信義路口（地理中心碑）6316件，中山路3段與鐵山路、大城路及蘭陽街口3265件，民眾千萬別輕忽頭頂上的監視器，遵守交通規則安全不破財。

埔里鎮中山路3段與大城路口是市區第3處科技執法路口，也是全南投縣第1個透過科技執法取締未停讓行人的路口。（記者佟振國攝）

埔里鎮中山路3段與大城路口是市區第3處科技執法路口，也是全南投縣第1個透過科技執法取締未停讓行人的路口。（記者佟振國攝）

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