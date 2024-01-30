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桃園市捕蜂捉蛇大隊去年處理破萬件 張善政慰勞表揚

桃園市長張善政（左）表揚捕蜂捉蛇大隊資深及績優人員，感謝辛苦付出，讓市民住得安心。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左）表揚捕蜂捉蛇大隊資深及績優人員，感謝辛苦付出，讓市民住得安心。（桃市府提供）

2024/01/30 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今晚（30）到中壢區出席「桃園市捕蜂捉蛇工作大隊績優人員表揚暨春節慰勞品發放活動」，頒獎表揚20位屆齡退休的資深隊員、14位表現優異的績優同仁，他代表市府和市民感謝所有隊員的辛苦付出，市府會持續全力支援捕蜂捉蛇大隊各項業務需要。

張善政說，捕蜂捉蛇大隊是確保市民住得安心、安居樂業的重要單位，這份工作需具備辨認不同種類動物的專業知識，和捕捉驅趕的經驗技巧，相當不容易。目前市轄捕蜂捉蛇大隊志願義消共221人，共有4個工作大隊分別負責各轄區，去年市境通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，可見捕蜂捉蛇大隊的工作負擔相當大，感謝各位夥伴們的貢獻，共同守護桃園市民居家安全。

農業局長陳冠義說明，桃園市捕蜂捉蛇業務2015年起委由義消成立捕蜂捉蛇大隊，每天從上午8點到晚間10點處理市民通報的案件，晚間10點到隔天上午8點則由警消人員協助處理較緊急案件。民眾倘若遭遇蛇類案件，請保持冷靜並維持安全距離；如遇蜂類案件，請勿靠近驚擾蜂窩，可撥打119或1999市民專線，24小時全年無休都可通報，捕蜂捉蛇大隊將儘速到場協助處理。

消防局長龔永信、教育局長劉仲成、捕蜂捉蛇大隊總督導陳耀金、第一大隊大隊長侯恒如、第二大隊大隊長許永昌、第三大隊大隊長黃榮墉、第四大隊大隊長黃新發及市議員李家興、謝美英等人均出席活動。

桃園市長張善政（左5）表揚捕蜂捉蛇大隊資深及績優人員，感謝辛苦付出，讓市民住得安心。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左5）表揚捕蜂捉蛇大隊資深及績優人員，感謝辛苦付出，讓市民住得安心。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左）表揚捕蜂捉蛇大隊資深及績優人員，感謝辛苦付出，讓市民住得安心。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左）表揚捕蜂捉蛇大隊資深及績優人員，感謝辛苦付出，讓市民住得安心。（桃市府提供）

桃園市境去年通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，隊員們使命必達。（桃園巿政府提供）

桃園市境去年通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，隊員們使命必達。（桃園巿政府提供）

桃園市境去年通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，隊員們使命必達。（桃園巿政府提供）

桃園市境去年通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，隊員們使命必達。（桃園巿政府提供）

桃園市境去年通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，隊員們使命必達。（桃園巿政府提供）

桃園市境去年通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，隊員們使命必達。（桃園巿政府提供）

桃園市境去年通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，隊員們使命必達。（桃園巿政府提供）

桃園市境去年通報捕蜂捉蛇案件超過1萬件，隊員們使命必達。（桃園巿政府提供）

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