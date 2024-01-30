酒駕男被罰2萬未繳房產被查封 父親無奈代繳清

書記官上週至陳男住家現場執行後，陳父（圖左）隨後至新北分署洽書記官（右）代子繳清罰鍰。（新北分署提供）

2024/01/30 16:17

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件，1名陳姓男子酒後騎車被罰2萬2500元，經新北分署囑託地政機關就其房產辦理查封登記，書記官上週至其住家現場執行，父親談及陳男種種行徑頗多無奈，在書記官勸說下於同日至新北分署代子繳清罰鍰。

新北分署指出，36歲陳男在2022年4月17日下午5時許，騎機車在新北市五股區離其住家僅190公尺處，遇警攔檢實施酒測，酒測值超標，移由新北市政府交通事件裁決處裁處2萬2500元罰鍰，於去年2月移送新北分署執行。

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新北分署多次扣押陳男的銀行存款債權無著，為保全債權，於去年12月囑託地政機關就其房產辦理查封登記，但經1個月，陳男均無反應。

書記官在上週六親至陳男住家現場執行，但未遇陳男，經鄰居通知後，陳男父親急忙返家，其父語帶無奈地表示，陳男工作不固定，收入也不正常，之前酒後騎機車被警方扣留至今，也無法前去處理，這間房產之前曾被民事債權人聲請法院查封、拍賣過，沒有拍定，目前無力繳罰鍰。

經書記官曉諭勸說後，其父親同意代子償債，隨後親至新北分署代子繳清罰鍰，由新北分署囑託地政機關塗銷查封登記。

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