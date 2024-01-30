為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酒駕男被罰2萬未繳房產被查封 父親無奈代繳清

書記官上週至陳男住家現場執行後，陳父（圖左）隨後至新北分署洽書記官（右）代子繳清罰鍰。（新北分署提供）

書記官上週至陳男住家現場執行後，陳父（圖左）隨後至新北分署洽書記官（右）代子繳清罰鍰。（新北分署提供）

2024/01/30 16:17

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件，1名陳姓男子酒後騎車被罰2萬2500元，經新北分署囑託地政機關就其房產辦理查封登記，書記官上週至其住家現場執行，父親談及陳男種種行徑頗多無奈，在書記官勸說下於同日至新北分署代子繳清罰鍰。

新北分署指出，36歲陳男在2022年4月17日下午5時許，騎機車在新北市五股區離其住家僅190公尺處，遇警攔檢實施酒測，酒測值超標，移由新北市政府交通事件裁決處裁處2萬2500元罰鍰，於去年2月移送新北分署執行。

新北分署多次扣押陳男的銀行存款債權無著，為保全債權，於去年12月囑託地政機關就其房產辦理查封登記，但經1個月，陳男均無反應。

書記官在上週六親至陳男住家現場執行，但未遇陳男，經鄰居通知後，陳男父親急忙返家，其父語帶無奈地表示，陳男工作不固定，收入也不正常，之前酒後騎機車被警方扣留至今，也無法前去處理，這間房產之前曾被民事債權人聲請法院查封、拍賣過，沒有拍定，目前無力繳罰鍰。

經書記官曉諭勸說後，其父親同意代子償債，隨後親至新北分署代子繳清罰鍰，由新北分署囑託地政機關塗銷查封登記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
10天內2度酒駕 新北分署扣他存款薪資及保險金
2024/01/30 09:30

10天內2度酒駕 新北分署扣他存款薪資及保險金
酒駕累犯拒繳罰鍰 遭限制出境
2024/01/30 05:30

酒駕累犯拒繳罰鍰 遭限制出境

城市擴大浪潮 新北再現信義計畫區
台中男酒駕拒繳54萬 名下土地遭查封
2024/01/30 05:30

台中男酒駕拒繳54萬 名下土地遭查封
欠繳12.5萬罰鍰 百萬農地遭強制拍賣
2024/01/26 09:42

欠繳12.5萬罰鍰 百萬農地遭強制拍賣

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播