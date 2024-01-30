愛犬走失撕破臉 已婚男公開女友病歷嗆「長得醜身材差」判刑

台中地院賴男的行為，觸犯個人資料保護法，判刑2月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2024/01/30 14:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕有詐欺前科的已婚賴姓男子，與女子小真是男女朋友，他卻因愛犬走失而與小真撕破臉，用妻子的IG帳戶貼文，怒嗆小真三字經，辱罵「長得醜身材差又有病」，還把小真罹患憂鬱症的病歷與個人照片公開，賴男辯稱自己只是斥責小真，以及抒發愛犬走失的情緒，台中地院認為他觸犯個人資料保護法，判處徒刑2月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，賴男與女子小真原是男女朋友，因寵物狗「雪寶」走失，賴男對小真心生不滿，竟於2022年7月30日，用其妻的手機，連結到INSTAGRAM（IG），使用妻子帳號發文，大嗆前女友三字經，以及「破XX，我就智障、人太好才會讓你搞這齣，我真的不想靠北你長相身材和你的憂鬱症，實在是在X你娘」，他還強調，小真「長得醜身材差又有病，就應該心地善良，你爸媽怎麼教育你的啊，真的活該被甩欸，不管狗是被你藏起來還是弄不見，一點責任心都沒有」。

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賴男更過份的是，還將小真罹患憂鬱症的病歷公開，小真直接到台中地檢署提告。

台中地院審理時，賴男宣稱他只是斥責小真處理愛犬事宜不當，並抒發自己不滿情緒，法官則認為，賴男因愛犬走失，對小真不滿，卻沒有以正當方式抒發情緒，並與小真理性溝通，竟發布IG限時動態張貼上述內容，貶損小真人格及社會評價，且揭露小真個人資料，損害小真名譽及隱私，所為實非可取，並審酌他手用的手段尚屬平和、造成的損害程度亦屬輕微，依違反個人資料保護法的非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處徒刑2月，可易科罰金與上訴。

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