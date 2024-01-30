台南歸仁2/1下午防災演習 當天發布手機警報大響勿恐慌

中文CBS手機畫面示意圖。（圖：南市消防局提供）

2024/01/30 12:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府將於2月1日下午2時15分至下午3時35分辦理「2024年災害防救演習暨台灣燈會緊急應變演練」，地點在歸仁區陽明交通大學台南校區停車場。配合演習情境，當天下午2時30分至3時30分間會針對歸仁區演練場地周邊地區半徑約2公里區域發布演練告警訊息，包含中英文各1則。

南市府消防局提醒，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌，這只是配合演習發布警報演練，沒有發生災害或異常狀況，且因災防告警訊息特性，歸仁區武東里、沙崙里、大潭里、六甲里與崙頂里南邊皆可能接獲警報訊息。

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消防局表示，災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地台涵蓋範圍內的所有行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失，目前台灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息；凡有接收到CBS告警訊息的民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

本次測試預計發送訊息內容如下：

1、 [演練][疏散避難警報]113年臺南市政府災害防救演習暨2024台灣燈會緊急應變演練，疏散避難暨毒災警報發送演練，臺南市災害應變中心06-2975119#9。

2、 [Drill] [Evacuation] Drill of Evacuation and Toxic Alert,Tainan City Government,EOC 06-2975119 Ext 9.。

英文CBS手機畫面示意圖。（圖：南市消防局提供）

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