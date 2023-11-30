查獲國台辦招待台人赴中旅遊介選 邢泰釗：天下沒白吃的午餐

檢察總長邢泰釗高度讚賞，橋檢迅速破獲境外敵對勢力介選案件，今親赴橋檢嘉勉辦案團隊。（最高檢提供）

2023/11/30 17:46

〔記者錢利忠／台北報導〕橋頭地檢署偵辦高雄市「中華泛藍協會」招攬團員赴中國接受國台辦招待，依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪，諭令團長鄭志成與葉姓女子分別以15萬元、5萬元交保；檢察總長邢泰釗高度讚賞橋檢能迅速破獲境外敵對勢力介選案件，今親赴橋檢嘉勉辦案團隊。邢表示，天下沒有白吃的午餐，國人或村里長赴中國旅遊，應提高警覺。

邢泰釗表示，天下沒有白吃的午餐，目前境外勢力正以前所未有的利益與方式，意圖影響台灣的選舉與國人，國人赴中國旅遊，應警覺帶有政治目的，影響台灣選舉公正性的交流、旅遊招待等活動。

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邢泰釗也呼籲，國人應避免接受境外敵對勢力的指示、委託或資助，以免觸犯反滲透法、兩岸關係條例及選罷法。

關於此次迅速偵破中共介選案件的橋檢辦案團隊，邢泰釗也特別點名嘉勉，讚賞橋頭地檢署檢察長張春暉、主任檢察官顏郁山的帶領，以及檢察官楊翊妘、鍾葦怡、李侃穎、林世勛、梁詠鈞、朱美綺，在有限的資源下，發揮團隊精神，抽絲剝繭，快速突破並釐清事實，難能可貴。

最高檢察署呼籲，距離選舉只剩44天，中國政府及組織邀請國人赴中旅遊，其數量與型態前所未有，國人進入中國應遵守台灣法令，避免接受境外敵對勢力指示、委託或資助，以免觸法。尤其選舉期間，國人進入中國接受免費招待，容易引起外界誤解。

最高檢指出，我國是自由民主國家，主管機關仍未開放旅行社招攬民眾及販售赴中國團體旅遊商品，雖未禁止國人以合法方式赴中交流、參訪，但值此選舉敏感期間，國人赴中國仍應注意法律規定，例如非經許可，不得與中共黨務、行政等政治性機關團體，進行任何形式的合作行為。

最高檢提及，目前有為數眾多的村、里長赴中國旅遊，村里長在我國的身分地位備受敬重，除為民眾提供生活服務，更是政府與基層民間的溝通橋樑，是我國地方自治體系重要基石，亦為境外敵對勢力特別關注的對象，赴中國交流時，請注意相關法律規定，以免觸法；也請國人勇於檢舉，如因而查獲境外敵對勢力介選，檢舉獎金最高2千萬元；檢舉電話：0800-024099#4。

國台辦招待現、卸任里長赴中國河南旅遊，團員與國台辦人員合影。 （取自中國台灣網）

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