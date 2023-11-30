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北市聯醫逾300醫收「摟妹床照」恐嚇 院方急關閉公務信箱報案

台北市聯合醫院逾300名男性醫師遭詐欺集團寄發情色恐嚇信件。（記者劉慶侯翻攝）

台北市聯合醫院逾300名男性醫師遭詐欺集團寄發情色恐嚇信件。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/30 16:09

〔記者蔡思培／台北報導〕今年6月起，台北市聯合醫院多名醫師陸續收到「摟妹床照」恐嚇郵件，經查詐騙手法源自中國。北市聯醫表示，清查院內約有300位醫師收到恐嚇信件，已關閉外部網站公務信箱帳號，並向台北市刑警大隊報案。

北市聯醫表示，近來有不肖人士變造照片，以電子郵件方式進行恐嚇騷擾，聯醫強烈譴責恐嚇騷擾醫療團隊的行為，也呼籲員工若收到不明郵件應小心查證，立即反應報警處理，以防不法行為蔓延。

台北市聯合醫院計有院本部、中興、忠孝、仁愛、和平婦幼、陽明、松德等七大主要院區共有逾310名各科室男性醫師。院方為通訊方便、識別醫師，會將醫師照片、科別、院方專屬個人電子信箱記載於冊，也將資訊放在官網方便民眾瀏覽查詢。

近來有聯醫男性醫師7月19日在院方專屬個人信箱中收到一封不明來源恐嚇信件，內文要求「收到郵件立即聯絡我低調處理，否則你的影片將會被公開」。信件也附上經變色處理的黑白照片，一男一女上半身赤裸躺在床上，男子臉部面對鏡頭，左手環抱裸女，男子臉部形貌就是信箱所有人的臉部。警方調查證實，寄發IP地點在中國與香港，未發現有醫師受害。

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