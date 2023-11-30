1天3000元看管「豬仔」 2男打工淪詐團共犯這下慘了

陳女求職交付帳戶後被軟禁，警方破門攻堅救出被害人並查獲許男、林男等詐騙集團成員。 （警方提供）

2023/11/30 16:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕國內詐騙案件層出不窮，犯罪組織層層分工，其中取得「帳戶」最為重要，為免被黑吃黑，還得派人看管，今年8月間，有詐騙集團向吳姓、陳姓被害人騙取金融帳戶資料後，將2人囚禁在汽車旅館，還找許男跟林男以1天3000元代價幫忙看管「豬仔」。彰化地院審理，許、林2人共犯詐欺取財罪2罪，判處許男1年5月徒刑、林男9月徒刑。

判決書指出，2022年8月19日，以暱稱「楊立勇」、「偉杰」、「小郭（暴鯉龍）為首的詐騙集團，在社群網站貼文「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」等訊息，吸引吳女應徵，並向其詐稱，交付金融帳戶就能有15萬元報酬，吳女不疑由他，前往台中市某旅店交付帳簿後，結果被軟禁旅店某房間內，並限制外出跟使用手機，詐騙集團再安排許男（35歲）以1天3000元代價幫忙看管。

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判決書指出，2022年8月24日，詐騙集團又以交付金融帳戶就能有10萬元報酬，騙取陳女交付帳簿，隨後同樣交由許男看管，許男先後將吳女、陳女帶至秀水鄉、溪湖鎮、彰化市等汽車旅館安置，並找來林男（22歲）一起「顧人」。

後來，吳女在26日被釋放，許男給她2000元後向其佯稱可至彰化火車站，找「楊立勇」領取酬勞，但吳女到車站後根本找不到人，才知被騙，憤而報警，同日警方也接獲陳女友人報案，在上述汽車旅館內找到許男、林男跟被害人陳女。

法官審理，許男有多項詐欺前科；林男看管期間，未使用暴力手段，被害人未受傷，並願與被害人調解，因金額不合而未達成。審酌2人不思正當工作，參與詐欺，限制他人行動自由，破壞社會秩序等，將許男依共同詐欺取財罪，共2罪，各判處1年2月，合併執行1年5月，林男依共同詐欺取財罪，共2罪，各判處6月，合併執行9月，可上訴。

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