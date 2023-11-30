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每天送瓦斯12小時沒拿加班費！員工離職求償24萬 全數判賠

羅姓男子在瓦斯行負責搬運瓦斯到客戶家，上班1年多，每天工作12小時沒拿過加班費，也沒休過特休假，離職後向瓦斯行求償24萬餘元勝訴。示意圖。（資料照）

羅姓男子在瓦斯行負責搬運瓦斯到客戶家，上班1年多，每天工作12小時沒拿過加班費，也沒休過特休假，離職後向瓦斯行求償24萬餘元勝訴。示意圖。（資料照）

2023/11/30 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市三民區一家瓦斯行為了服務顧客全年無休，每天從早上7點開到晚上9點半，羅姓男子在瓦斯行負責搬運瓦斯到客戶家，上班1年多來，每天工作12小時沒拿過加班費，也沒休過特休假，離職後向瓦斯行求償24萬餘元，法官判瓦斯行應全數賠償這筆費用。

判決指出，羅姓男子於2018年5月到瓦斯行上班，2020年1月離職，他每週三及六固定休假，但瓦斯行規定他每月出勤日數至少20日，上班時間為上午7點至晚間8點30分，扣除中午休息1個半小時，出勤總時數共有12小時，除正常工作8小時外，每天都要加班4小時。

羅男指控，他上班1年多來，沒拿過加班費，甚至國定假日、特休假都沒休過，瓦斯行用日薪計算他的薪水，每日薪資1500元，平均每個月只能領到3萬3千元，他提告要求瓦斯行要還他22萬餘元的加班費及1萬餘元的未休假獎金，此外，瓦斯行也沒有如實申報勞保，要求瓦斯行要補足勞保缺額。

高雄地院審理時，瓦斯行辯稱，為全年無休行業，為補足正職員工休假日人力缺口，需有臨時工代班，而羅男就是各瓦斯行間臨時工代班人，跟瓦斯行不存在僱傭關係，不須要賠錢給他。

法官傳喚曾在瓦斯行當會計的高女作證，高女指出，瓦斯師傅一天兩班，早班是早上7點到晚上8點30分、晚班是早上8點至晚上9點30分，中午休息1個半小時。羅男確實為正職員工，一週上班五天，休息兩天，大部分固定都休星期三、六，沒有國定假日，沒有特別休假，每月薪資都是由她交付，當時老闆交代她，瓦斯師傅一天1500元，上幾天班就給多少錢。

法官根據高女證詞及相關事證，認定羅男工作期間沒有領過加班費，國定假日和特別休假也沒有折算現金，因此判瓦斯行應賠24萬餘元，還要提繳3萬6千多元至羅男勞保局勞工退休金個人專戶，可上訴。

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