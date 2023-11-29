虧大了！炒股慘賠307萬元 還被判刑1年

曾男炒股慘賠307萬餘元，還被新竹地檢署依違反證券交易法起訴。二審高等法院審酌曾男虧損，依刑法59條其情可憫減刑，29日改判刑1年。示意圖。（路透）

2023/11/29 22:22

〔記者吳政峰／台北報導〕曾姓男子2014年起利用實際掌控的帳戶炒作一檔小型股，欲營造股票交易活絡的假象，結果反慘賠307萬餘元，還被新竹地檢署依違反證券交易法起訴，一審新竹地院以製造證券交易活絡表象罪重判3年4月刑；二審高等法院審酌曾男虧損，依刑法59條其情可憫減刑，29日改判刑1年。

判決指出，曾男明知某檔股票交易量少、價低，屬易炒作的小型股，自2014年12月27日起至2015年3月24日間，利用本人及實際掌控使用的證券帳戶，連續高價買入或低價賣出該股票，致該檔股票價格計有24個交易日；並連續委託買賣而相對成交，計有42個交易日，營造該股交易活絡的表象，引誘一般散戶投資人加入買賣該檔股票。

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新竹地檢署認定曾男違反證交法，提起公訴，一審新竹地院依製造證券交易活絡表象罪，處刑3年4月。曾男不服遭到重判，提起上訴。

二審高院指出，曾男於偵查中自白操縱股價犯行，經計算結果為虧損31萬1789元，實際上無犯罪所得，應依證券交易法第171條第5項規定予以減輕其刑，原審未依此規定減輕其刑，應予撤銷。

高院表示，曾男所犯之罪為3年以上10年以下法定刑，刑度非輕，但本案交易期間、數量及金額等犯罪規模，尚非甚鉅，對證券交易秩序造成的損害亦非重大，且結算結果虧損31萬1789元，無犯罪所得，加計稅費成本支出276萬8121元，總計虧損307萬9910元。

高院認為，曾男依證券交易法第171條第5項規定減輕其刑後，仍有法重情輕之情，故再依刑法第59條規定酌減其刑。曾男紊亂證券市場交易秩序，破壞股票市場競價自由，並損害投資大眾權益，惟實際上無犯罪所得，29日依高買低賣證券罪改判1年刑，可上訴。本案合議庭成員為審判長法官洪于智、陪席法官黃玉婷、受命法官吳麗英。

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