HDMI影音傳輸線仿冒品影像差恐釀災 保二破獲3037件

保二刑大查獲網路賣家販售仿冒的HDMI線材3000多件，侵權市質約8000多萬元。（記者許麗娟攝）

2023/11/29 14:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕家中電視、電腦等影音設備，HDMI影音傳輸線幾乎已成為不可或缺的線材，但多數民眾不知道，HDMI的技術和商標需經授權，市面上充斥不少仿冒品，不僅會影響影像品質，嚴重恐造成設備短路損壞或線路走火等，保安警察第二總隊刑事警察大隊今（29日）宣布破獲3037件仿冒商標HDMI影音傳輸線，侵權市值高達8000多萬元。

保二刑大隊長許閔昌指出，去年接獲檢舉，有多名賣家在網路販售仿冒HDMI連接線及轉接器等仿冒商標商品，牟取不法暴利，警方展開偵辦，經派員長期蒐證並取得相關事證後，分別在高雄、台中、台南等地查獲李嫌、柯嫌、鐘嫌等3人，以每條100至300元不等價格，在蝦皮購物平台刊登販售，查獲HDMI連接線及轉接器等商標商品共計3000多件， 侵權市值約8153萬5610元，全案依商標法罪嫌移送法辦。

請繼續往下閱讀...

許閔昌表示，HDMI字樣是經濟部智慧財產局申請註冊核准登記在案之商標，並有所屬協會，廠商需加入協會取得授權才可使用，一般民眾、網路賣家、店家誤認為僅是影音傳輸的規格或功能，然對於商標欠缺認識，在不知情之下誤觸法令，進而販售得利，侵害商標權人權益，這批查獲的仿冒品貨源多從中國供應商而來，將積極處理網路販售的非法行為，研判流入市面應該不少。

依據我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者亦同。

對此，HDMI亞太區版權經理季建廷說明，HDMI已在日常生活中影音設備必備的技術，2002年發布以來，廣泛被使用在影音設備中，如家中電視的機上盒、電腦、螢幕、VR、監視系統等，都包含有HDMI技術，但都需要經過合法的HDMI授權，因其技術、專利、商標都屬於HDMI協會所有，但仿間有許多非法商品充斥市面。

季建廷表示，以HDMI的電視電纜為例，裡頭應有19條線，外加外面一圈絕緣體，但仿間盗版剪開可能只有6條或9條線，而且未包覆絕緣體，低價偷工減料，可能造成8K電視影像只有720P，再者，可能會造成影音設備短路損壞，或更大災難。

至於如何避免買到仿冒或品質低劣的品，季建廷提醒，購買前應停看聽，一是可上HDMI官網查詢廠商關鍵字，以確認是否為合法製造商；在外觀上，HDMI的商標字體只有黑、白、灰3色，其他顏色字體都是偽造的；而且正版的HDMI包裝不會單獨放版本號碼，如上頭打有2.0、2.1、1.4都是偽造的；為防偽造，新的線材包裝上已設有防偽標籤，民眾可直接用手機掃瞄看是否為合法業者，以確保買到合法商品。

圖中上頭的HDMI線材為仿冒，纜線裡可能只有6或9條線，造成影像傳輸品質差，下方為正版授權的纜線，有19條線，可傳輸高畫質影像。（記者許麗娟攝）

合法授權的HDMI線材商標字體只有灰、黑、白3色（如圖左），圖右如橘色、紅色或漸層色等顏色字體都是仿冒品。（記者許麗娟攝）

合法授權的HDMI現也在包裝上設有防偽標籤，民眾可用手機掃瞄QR Code看廠商是否合法。（記者許麗娟攝）

HDMI線材包裝上若印有版本號碼，如上頭打有2.0、2.1、1.4都是偽造的。（記者許麗娟攝）

保二刑大隊長許閔昌說明查獲HDMI仿冒線材。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法