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辜仲諒涉「紅火案」纏訟17年 高院更三審30日宣判

高院更三審開庭審理「紅火案」，辜仲諒出庭表示沒有犯罪。（資料照）

高院更三審開庭審理「紅火案」，辜仲諒出庭表示沒有犯罪。（資料照）

2023/11/29 12:03

〔記者楊國文／台北報導〕前中信金控副董事長辜仲諒被控操縱股價、插旗兆豐金，涉「紅火案」，已纏訟17年，一審至高院更一審分別判他9年、9年8月和3年6月，高院更二審則認為，紅火公司贖回結構債產生的差額獲利，並非中信銀的損害，而中信金大量買進兆豐金股票，是基於轉投資購股的正當動機及合理商業目的，不構成操縱股價罪，逆轉改判辜無罪，中信金主管張明田、林祥曦也獲判無罪，經最高法院發回更三審審理，辜等人堅稱無罪，高院更三審訂30日上午10時宣判。

台北地檢署起訴認定，2004年中信金欲插旗兆豐金，辜仲諒與時任中信金財務長張明田等主管，利用紙上公司「紅火」購入連結兆豐金股票的結構債，並間接操縱兆豐金股價，獲取不法利益3047萬多美元（約10億台幣），損害中信金控利益。

台北地院依涉犯銀行法背信、證交法等罪，判辜仲諒9年；高院加重改判辜9年8月徒刑，張明田、林祥曦、鄧彥墩等主管分別被判7年半至8年半不等徒刑。高院更一審改認定辜涉金融控股法共同背信罪，改輕判3年6月，張、林分別被判4年、2年，鄧獲判無罪確定。全案上訴，最高法院發回高院更二審。

更二審合議庭審判長王屏夏、陪席法官林柏泓、戴嘉倩認為，中信銀以當時公平市價將結構債售給紅火公司，紅火因贖回結構債而有差額獲利，此差額獲利不等於中信銀損害，因此不構成銀行法背信罪。

至於辜被訴證交法的間接操縱股價罪，更二審認為，中信金因轉投資而大量買進兆豐金股票，確有影響兆豐金股價情事，但中信金是經金管會核准轉投資，其大量買進兆豐金股票有正當動機及合理商業目的，也獲判無罪。檢方不服判決，上訴最高法院。

最高法院認為更二審判決仍有疑義，去年5月部份駁回、部份撤銷發回更審，即針對張明田、張祥曦所涉證交法操縱股價罪方面，駁回檢方上訴，此部份2人無罪確定，但將銀行法、背信罪與辜的部份，全部發回高院更三審審理。

高院更三審開庭時，辜仲諒表示「我沒有犯罪」，並指檢方上訴無理由，辜的律師團指稱，中信銀處分結構債，有其必要性和急迫性，紅火公司依約應給付的價款，並未讓中信銀受有損失，辜沒有圖利紅火公司，也未構成背信罪，張明田、林祥曦均主張無罪；高檢署則指控中信非辜家獨資，辜仲諒處分結構債未經董事會同意，辜所謂的必要性和急迫性不合理，並不合法。

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