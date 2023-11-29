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騎士太刁鑽？警察追不到濫開「不服稽查取締逃逸」罰單被撤銷

法官認為警察當時追逐謝男但始終沒追上，謝男可能不知警察攔查，據此判決撤銷謝男的「不服稽查取締逃逸」罰單。示意圖。（資料照）

法官認為警察當時追逐謝男但始終沒追上，謝男可能不知警察攔查，據此判決撤銷謝男的「不服稽查取締逃逸」罰單。示意圖。（資料照）

2023/11/29 12:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓男子騎機車沒有兩段式左轉遇警開罰時落跑，警車追不到他，逕行開出「未依規定兩段式左轉」與「經攔查不服稽查取締逃逸」罰單，處罰1萬600元，謝男提起行政訴訟主張沒看見警察攔檢，也沒聽到警笛聲，法官勘驗警車行車記錄器發現，警車確實追不到謝男，且錄影又沒有聲音，無法舉證警車有鳴笛，據此判決謝男「經攔查不服稽查取締逃逸」的1萬元罰單撤銷。

謝男向台中高等行政法院提起行政訴訟，他說，去年（2022年）7月29日傍晚下班時段，他騎機車行經中市北屯區經貿路與經貿一路口時，被警方開出「未依規定兩段式左轉」及「經攔查不服稽查取締逃逸」兩張罰單，前者罰鍰600元，後者罰鍰1萬元，吊扣駕照6個月，合計1萬600元，他主張當時未發現警察執法，他正常騎乘回家，沒聽見警笛聲，更沒有看見員警攔檢，警方裁罰錯誤，應撤銷罰單。

警方的說法則是，駕駛警車的員警發現謝男違規，隨即迴轉鳴笛欲攔查，謝男仍加速逃逸，並沿經貿一路右轉中清路後，沿線蛇行鑽車規避警方攔查，之後警察追丟謝男，謝男違規屬實。

法官勘驗錄影畫面，謝男沒有兩段式左轉，違規的當時，警車在謝男對向車道，警車雖立刻迴轉，但謝男已奔馳而去，警車與謝男機車相隔很遠，在行車紀錄器上只能呈現遠方一個小黑點，之後，警車右轉中清路二段，又過一段時間，警車行車記錄器拍到謝男機車，但還是距離頗遠，雙方保持5至6輛自小客車車身距離。

勘驗發現，警車加速追趕，雙方還是保持一段距離，謝男又不斷變換車道，亦即俗稱的鑽車縫，當時是下班時間，中清路二段車潮繁多，警車追丟後，放棄追緝而迴轉離開。

法官認為，警車始終與謝男機車有一段距離，謝男是否注意到警車追緝，確實有疑問，且警車行車紀錄器沒有聲音，是否鳴笛實屬可疑，縱使警車確有鳴笛，謝男是否聽見？還是有疑問，謝男確實有可能沒聽見警車鳴笛聲，警方不能舉證謝男有拒絕接受稽查而逃逸行為，謝男「經攔查不服稽查取締逃逸」的罰單，罰鍰1萬元，並吊扣駕駛執照6個月部分，於法未合，應予撤銷，至於「未依規定兩段式左轉」則違規屬實，應維持原裁罰，可上訴。

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