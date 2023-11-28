命中注定！夜店咖連2天泥醉路倒被叫醒 第3次冒險騎車栽同一警

許男酒測值超標，吃上公共危險官司。（警方提供）

2023/11/28 21:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市19歲許姓年輕人是夜店咖，上週連續兩天因喝到泥醉路倒，被巡經的第四分局大墩所警員葉柏逸發現叫醒，貼心叮嚀深夜天氣冷趕快回家，沒想到許男上週六又跑夜店喝酒，這次心想少喝一點就不會路倒，卻選擇冒險騎車續攤，結果剛上路就被葉員攔下，最後酒測值超標被送辦。

據了解，葉員當天凌晨執行守望勤務，巡經向上路與大觀路口，發現一群年輕人騎車呼嘯而過，突見其中一輛由許男騎乘的機車疑因心虛，一瞥見巡邏機車警示燈靠近，立即將機車熄火停在騎樓，若無其事裝忙，葉員見狀隨即上前攔查，「咦，你很面熟喔」，接下來的發展更是令人傻眼。

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此時許男坦承稍早才從西屯區夜店喝完調酒後，打算再來南屯續攤，原本抱持僥倖的心態，加上同行友人壯膽下貿然騎車，未料詭異行徑卻被葉員盯上，原來許男已連跑2天夜店飲酒狂歡，且這2次均不勝酒力直接躺在路旁，都是被葉員叫醒，還貼心叮嚀他深夜天氣冷趕快回家。

此次葉男心想少喝一點，就不會路倒並選擇冒險騎車，未料竟栽在同一名員警手中，期間許男深知接受酒測恐會超標，遲遲無法順利完成測試，甚至激動地向友人表示，「測了以後都不能騎車載你」，見拖延戰術不可行，也只能乖乖配合，最後見酒測值0.28毫克超過法定標準值，臉瞬間垮了，不僅因此背上公共危險罪前科，還必須在拘留室過夜。

第四分局長李建興表示，為持續遏止酒駕行為，今年6月30日起新法上路，查獲酒駕酒精濃度達0.15毫克以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管；此外，酒精濃度超過0.25毫克以上，當場拆車牌扣牌，需自行僱請拖吊車將車輛拖離，提醒民眾酒後可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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