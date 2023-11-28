彰化5連霸縣議員林茂明買票判2年 二審維持原判

無黨籍彰化縣5連霸議員林茂明。（資料照）

2023/11/28 20:33

〔記者陳建志／台中報導〕彰化5連霸縣議員林茂明，2022年競選時涉嫌交付30萬元，透過吳姓助理和陳姓前助理買票被檢警查獲，民事部分判當選無效，刑事部分彰化地院一審依交付賄賂罪，判2年徒刑，併科罰金60萬元，褫奪公權3年，林茂明提上訴，台中高分院今天駁回，維持一審原判。

判決指出，林茂明為彰化縣議會第19屆議員，為尋求連任，2022年登記參選第20屆縣議員第1選區（彰化市、花壇鄉及芬園鄉），卻在去年11月陸續在競選總部，交付30萬元給吳姓助理，再由吳約陳姓前助理以每票500元進行買票，交付現金給孫姓選民等40人，約定其等投票支持林茂明，被檢警查獲。

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3人在審理時都坦承買票，林茂明今年4月被彰化地院判當選無效，刑事部分則依交付賄賂罪，判2年徒刑，併科罰金60萬元，褫奪公權3年，林茂明認為判太重提起上訴。

台中高分院審理時，林茂明強調自己因一時失慮、事後已坦承犯行、犯罪情節尚非重大，且服務鄉里獲有實績，認為原判決量刑未諭知緩刑或附條件緩刑並不當。

合議庭法官認為，林茂明基於一己之私，為使個人當選而進行買票賄選的行為，實有不當，且本件為縣議員選舉，影響層面不小，用以賄選的金額高達30萬元，犯罪情節非輕，判刑2年已較原法定最低度刑有期徒刑3年大幅降低，且林男行為非偶發，侵害選舉制度公正性與廉潔性的惡性較重，因此不能僅以林男坦承犯行、自稱服務鄉里獲有實績，就成為宣告緩刑的主要考量，認為不宜宣告緩刑或附條件緩刑，今天駁回上訴，維持一審原判，仍得上訴最高法院。

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