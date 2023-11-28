台中行人遭公車撞怪騎樓被封住 網友不挺：逆向還低頭滑手機

公車右前車頭無明顯撞痕。（警方提供）

2023/11/28 17:01

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾網路PO文附照表示，與朋友並肩走在路上，被台中公車撞上害右手受傷，強調因騎樓被封住才繞出來走馬路，網友則反批「走路低頭滑手機、不看路」引發議論，轄區警方今天說，此案公車司機沒有酒駕，肇因初判是公車未保持行車安全間隔，行人有其他引起事故疏失，但詳細肇因仍需釐清。

一名網友近日在臉書社團「爆料公社」發文，指稱他在26日時與朋友並肩走在馬路上，被一輛駛入公車停靠區的台中客運撞上，導致他右手受傷，同時附上照片影片，還稱當時因騎樓被封住，才會走上車道引發熱議，網友認為，固然店家把騎樓封起來是造成車禍因素，但路人走在車道上且低頭滑手機也和車禍脫離了不了關係。

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「滑手機被撞還怪客運司機的問題喔？」、「感謝用手捍衛行人路權，下次別出來了」、「逆向走還看手機不注意來車要怎麼挺？」、「雖是騎樓無法行走迫使走在馬路上，但走在路上就應該要注意四方」、「還好只是小傷，但不是每次都可以這麼幸運，要多多保護自己！」

台中市第六分局交通分隊對此表示，經查該案發生在前天下午5時許，當時駕駛台中客運的54歲欒姓司機，沿黎明路三段右側快車道往福科路方向直行， 當時22歲鄭男與朋友，沿黎明路三段往西屯路方向逆向行走於道路上，雙方在黎明福科路口的公車停靠區附近碰撞。

碰撞後公車右前車頭無明顯撞痕，鄭男的右手、手肘有擦挫傷，公車司機沒有酒駕，初判肇事原因是公車司機沒有保持行車安全間隔，鄭男有其他引起事故的疏失與行為，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

公車碰撞鄭男右手瞬間。（擷自「爆料公社」）

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