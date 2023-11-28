屏東縣檢舉交通違規案今年高達8萬7千件 10大路段最會檢舉

紅燈右轉。（屏東縣交通隊提供）

2023/11/28 15:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣112年1-10月民眾檢舉交通違規總件數高達8萬7千件，較去年同期5萬9610件增加2萬7390件（46%），其中交通違規最多的檢舉案為「未依規定使用燈光」，還有10大檢舉路段最嚴重的為屏東市建國路段等路。

屏東縣交通隊表示，依照道路交通管理處罰條例規定，現行違規停車可檢舉範圍分別為橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內、機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓之前及身心障礙專用停車位；不依順行之方向臨時停車、併排（臨時）停車則不受範圍限制，路段違規亦可檢舉。

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警方表示，檢舉第一的是「變換車道未依規定使用方向燈」，不少駕駛人行車時遇到轉彎或變換車道情形時，沒有使用方向燈提醒其他用路人，常因此而被檢舉，今年的檢舉違規案件，未依規定使用燈光有18597件、違規停車17521件、不依標誌標線號誌指示行駛12665件、闖紅燈12132件、未戴安全帽9088件、不依標誌標線號誌轉彎或變換車道3090件、駛入來車道（逆向行駛）2720、違規超車2520件、多車道未依規定駕車（汽車行駛慢車道）2270件、車輛不停讓行人1410件。

檢舉違規路段前10名，屏東市建國路段4128件、台1線路段4104件、東港鎮中正路段4002件、屏東市自由路段3648件、潮州鎮新生路段3291件、屏東市瑞光路段3255件、潮州鎮延平路段3222件、屏東市廣東路段3216件、屏東市民生路段2865件、台88快速道路2487件。

未戴安全帽。（屏東縣交通隊提供）

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