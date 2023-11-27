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車牌斷裂破損 騎士辯摔車造成仍挨罰

台南市六分局員警攔獲有破損的斷尾車牌，只能依法開罰。（圖：警方提供）

台南市六分局員警攔獲有破損的斷尾車牌，只能依法開罰。（圖：警方提供）

2023/11/27 10:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局員警，於25日晚間9點許在南區中華南路、德興路口巡邏查察酒後駕車專案時，同仁眼尖發現1名男子騎乘的機車車牌已經明顯斷裂破損，無法辨識車牌的英文字母，疑慮其是否準備作案，即上前攔查。男子辯稱是摔車導致車牌破損，警方仍依道交條例開罰。

男騎士對於被警方攔下盤查感到一頭霧水，對於員警詢問，男子稱是因自己摔車導致車牌破損，並非故意損壞，但因車牌號碼是自己特別挑選的且重新補換牌照，就無法領取同樣的號碼，所以才遲未前往監理站更換新牌，不是故意違規。

對於男騎士辯解，警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第14條第2項第1款規定：『牌照遺失或破損，不報請公路主管機關補發、換發或重新申請，處汽車所有人新台幣3百元以上6百元以下罰鍰，並責令改正、補換牌照或禁止其行駛』。

警方表示，車牌可以視同車輛的識別證明，如果機車、汽車車牌因某些非故意原因，導致產生損壞、遺失、斷裂等等問題，請務必盡快到監理站辦理換牌，以免被員警查獲受罰。

另警方也曾發現有些民眾想避免遭測速照相等設備取締，會利用加、減筆畫等方式變造車牌，雖然只是在車牌上加、減了一筆畫，但會嚴重影響辨識，誤導取締單位，一旦被攔查發現，可就不是交通違規這麼簡單，將依刑法行使變造特種文書罪嫌移送法辦，最高可處1年以下徒刑、拘役或3百元以下罰金。

台南市六分局員警攔獲有破損的斷尾車牌，只能依法開罰。（圖：警方提供）

台南市六分局員警攔獲有破損的斷尾車牌，只能依法開罰。（圖：警方提供）

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