18歲SWAG「早春女神」超甜美 研究生暈船「愛不到就毀掉她」

SWAG陳姓女直播主被封為「早春女神」，有不少粉絲追捧，沒想到因為男粉絲瘋狂騷擾，嚇到聲請保護令還提告。（翻攝陳女SWAG粉專）

2023/11/28 12:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕18歲陳姓直播主被封為SWAG「早春女神」，因外形甜美加上年紀輕，吸引一票男粉絲追捧，其中24歲李姓研究生因長期追蹤，兩人互加IG好友，結果李男後來不甘被冷落，竟私訊陳女嗆聲「破壞你的直播」，被依恐嚇罪起訴。

檢方指出，SWAG號稱「亞洲最大成人直播平台」，陳姓女直播主「香香指數」高達5顆星，被封為「早春女神」，還曾被媒體報導，號稱喜歡「主動出擊的男生」，超會「撩男」讓人「心癢癢」；李姓研究生因長期追蹤陳女，不但是陳女的「頭號粉絲」，還跟陳女互加IG好友，結果李男疑似太黏人，引發陳女厭惡，向法院聲請保護令阻止李男靠近。

請繼續往下閱讀...

李男不甘被冷落，竟私訊陳女，嗆聲「我也告訴你我隨便就可以破壞妳直播」、「我就看妳封鎖人快還是我做事快」及「像你前面說的，你的人生會自己負責，很好，我也很想看你的人身會變成怎樣」，陳女看到後趕緊向警方報案。

檢警偵查時，李男坦承傳訊息給陳女，但辯稱他說的「破壞直播」是陳女說想跳槽去其他平台，要求他不要說出自己曾在前一個平台做直播的事，不是真的想破壞陳女的直播事業；但檢方認為李男供詞不足採信，犯後態度不佳，偵結後依恐嚇罪起訴，並請法院處妥適之刑，以彰法治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法