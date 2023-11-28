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涉高虹安詐領助理費案 「兔姐」想拿回手機結果是...

「兔姐」黃惠玟（中）聲請發還被扣押的手機，遭北院駁回。（資料照）

「兔姐」黃惠玟（中）聲請發還被扣押的手機，遭北院駁回。（資料照）

2023/11/28 13:06

〔記者溫于德／台北報導〕民眾黨籍新竹市長高虹安於立委任內涉虛報助理加班費，詐領共46萬30元，高與公關主任王郁文、助理「兔姐」黃惠玟共5人，被依貪污治罪條例中的利用職務機會詐領財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌起訴，現由台北地院審理中。日前黃女聲請發還被扣押的手機，北院認為，高、王均不認罪，黃女手機能夠當作證據，駁回聲請。

至於北院審理貪污部分，先前已排過三次庭期，9月26日開庭首度傳喚已認罪的黃惠玟、國會辦公室前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷；10月2日第二次開庭時，傳喚「公衛文」王郁文；10月11日第三度開庭傳喚高虹安本人。

北院並安排本月27日再度開庭，傳喚本案4名被告出庭，屆時將分為兩派，一為拒絕認罪的高虹安，對上坦承犯行的黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷；王郁文則定明年1月再行傳喚。

檢方起訴指，高虹安按月向永齡基金會收取十萬元經費，每月也領立委薪資高達19萬多元，立院還逐月提供7萬元問政費，其名下存款更達1200萬餘元，高卻貪圖小利，以權勢壓榨下屬，配合高浮報助理費與加班費；高還挪用「助理公積金」支付私人開銷的品項，連去髮廊洗頭等費用，都由公積金買單。

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