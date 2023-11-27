販毒獲利400萬「擴大利得沒收」近億控違憲 法務部：非刑罰合憲

憲法法庭今就毒品危害防制條例「擴大利得沒收」規定等是否違憲，召開言詞辯論庭，15位大法官中4位新任大法官陳忠五（左一）、蔡彩貞（左二）、朱富美（右二）、尤伯祥（右一）較受矚目。（記者楊國文攝）

2023/11/27 17:39

〔記者楊國文／台北報導〕高雄黃偉凱、紀怡慧夫婦製造二級毒品安非他命，還囂張開著瑪莎拉蒂名車販毒，去年底均被判刑定讞，沒收犯罪所得400萬元，並擴大沒收在其透天厝夾層被起獲的9287萬元贓款，為我國3年前立法通過毒品「擴大利得沒收」新制施行以來最高金額，紀女主張毒品危害防制條例「擴大利得沒收」、刑法第2條等規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭今進行言詞辯論，法務部主張「擴大利得沒收」並非刑罰或類似刑罰，因此合憲。

為徹底剝奪販毒不法利益，立法院在2019年12月三讀通過毒品危害防制條例第19條第3項規定，明定若查獲製造、販賣、運輸等毒品犯行時，有事實足以證明行為人的財物是違法行為所得者，可以宣告沒收，於2020年7月施行；刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。

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黃偉凱、紀怡慧夫妻從網路上自學製作安毒方法，2017年起兩人向藥商和藥房購買感冒藥水、藥錠等製毒原料，在透天厝煉製安非他命，平時還駕駛瑪莎拉蒂名車外出販毒，並與萬姓男子說好以每公斤40萬元、交易10公斤安毒交易。橋頭地檢署2019年指揮警方查獲全案，並在搜索黃家兩處透天厝時，在密室夾層共查扣本案的400萬元贓款和9287萬元現金。

最高法院去年12月29日判決紀怡慧7年8月、黃偉凱17年徒刑定讞，沒入犯罪所得400萬元，由於紀女、黃男無法舉證扣案9287萬元款項的詳細來源，最高法院依毒品危害防制條例第19條第3項的「擴大利得沒收」新制規定，沒收9287萬元，全案定讞。紀怡慧不服，認為擴大沒收規定違法、違憲，聲請釋憲。

紀女認為，應以「裁判時」的刑法沒收規定及毒品危害防制條例為準，2019年3月15日被警方查獲時，毒品危害防制條例第19條還未增訂第3項「擴大利得沒收」的規定，不應以2020年7月起生效施行的「擴大沒收」新制來宣告沒收其財產，已牴觸憲法的「罪刑法定」原則、「不溯及既往」及「比例」原則，並違背憲法第15條保障人民財產權意旨。

憲法法庭今天上午10時召開言詞辯論庭，由聲請人紀女的律師團、法務部、專家學者到庭陳述意見。

法務部指出，毒品危害防制條例第19條第3項的「擴大利得沒收」規定，性質上是刑法第38條之1「犯罪所得沒收」的一種，並非刑罰或類似刑罰，與憲法「罪刑法定原則」、「無罪推定原則」無關，也符合「公平審判」、「比例」及「法律明確性」原則，符合國際潮流，亦有效預防犯罪。

法務部表示，憲法法庭111年憲判字第18號判決認定刑法第2條第2項合憲，判決理由揭示毒品危害防制條例的擴大利得沒收均能適用，因此毒品危害防制條例第19條第3項及刑法第2條第2項規定均合憲，後者所定的「沒收」應包括前者的「擴大利得沒收」，適用裁判時的法律。

紀女律師團主張，擴大利得沒收制度必須嚴格證明與犯罪有關，否則將流於抄家、沒收合法財產，有違憲疑慮。

另外，今天是4位新任大法官陳忠五、蔡彩貞、朱富美、尤伯祥首度公開參與憲法法庭的言詞辯論庭，特別受到矚目。

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