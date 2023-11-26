檳榔、保力達只賣「老主顧」 販毒集團3嫌被逮起訴

販毒集團以檳榔、保力達做為毒品代號。（警方提供）

2023/11/26 13:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個販毒集團為逃避查緝，以保力達、檳榔做為毒咖啡包、K他命代號，並利用通訊軟體販售毒品，還標榜僅賣給「老主顧」，但仍遭警方溯源一舉瓦解逮捕3名毒犯，全案訊後依毒品罪嫌送辦，檢方也在近日依販毒罪嫌偵結起訴。

台中市刑大偵四隊長林宏霖今天說明案情表示，該隊先前查獲多名藥腳向上溯源，發現該販毒集團為躲避警方查緝，強調只賣「老主顧」「熟客」，且以檳榔代稱K他命，保力達代稱毒品咖啡包掩人耳目，經深入追查釐清該集團分工狀態，由28歲黃姓男子負責出資購毒後，透過微信通訊軟體販售上述毒品。

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此外，黃嫌也招攬28歲邱男、24歲楊男共組販毒集團，由邱嫌擔任販毒小蜜蜂，楊嫌則負責擔任毒品倉管，再以網路為管道販毒給熟識的藥腳，每包K他命可賺500元，毒咖啡每包可賺100元，藉此販售牟利，案經報請檢方指揮偵辦，今年8月間見時機成熟收網，一舉逮捕楊嫌等3人，查扣毒咖啡103包、K他命18包及販毒用手機等贓證物。

全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，檢察官近日審理終結以販毒罪起訴。

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警方當街逮捕毒犯。（警方提供）

警方當街逮捕毒犯。（警方提供）

警方查扣的毒咖啡包及K他命。（警方提供）

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