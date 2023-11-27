違憲？販毒獲利400萬卻沒收近億 憲法法庭今言詞辯論

販毒獲利400萬卻被依毒品防制條例的「擴大沒收」制度沒收近億元，指控違反無罪推定原則，有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今天舉行言詞辯論。（記者楊國文攝）

2023/11/27 08:15

〔記者楊國文／台北報導〕高雄市黃偉凱、紀怡慧夫婦製造二級毒品安非他命，還囂張開著瑪莎拉蒂跑車販毒，去年底雙雙判刑定讞，沒收犯罪所得400萬元，並擴大沒收在其透天厝夾層起獲的9287萬元贓款，為3年前立法通過毒品「擴大沒收」新制施行以來最高金額。紀女主張，毒品危害防制條例「擴大沒收」、刑法第2條等規定違憲，聲請釋憲；法務部稱均合憲。憲法法庭今（27日）上午10時舉行言詞辯論。

為徹底剝奪販毒不法利益，立法院在2019年12月三讀通過毒品危害防制條例第19條第3項規定，明定若查獲製造、販賣、運輸等毒品犯行時，有事實足以證明行為人的財物是違法行為所得者，可以宣告沒收，於2020年7月施行；刑法第2條第2項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」。

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黃偉凱、紀怡慧夫妻從網路上自學製作安毒方法，2017年起兩人向藥商和藥房購買感冒藥水、藥錠等製毒原料，在透天厝煉製安非他命，平時還駕駛瑪莎拉蒂名車外出販毒，並與萬姓男子說好以每公斤40萬元、交易10公斤安毒交易。橋頭地檢署2019年指揮警方查獲全案，並在搜索黃家兩處透天厝時，在密室夾層共查扣本案的400萬元贓款和9287萬元現金。

最高法院去年12月29日判決紀怡慧7年8月、黃偉凱17年徒刑定讞，沒入犯罪所得400萬元，由於紀女、黃男無法舉證扣案9287萬元款項的詳細來源，最高法院依毒品危害防制條例第19條第3項的「擴大沒收」新制規定，沒收9287萬元，全案定讞。紀怡慧不服，認為擴大沒收規定違法、違憲，聲請釋憲。

紀女認為，應以「裁判時」的刑法沒收規定及毒品危害防制條例為準，2019年3月15日被警方查獲時，毒品危害防制條例第19條還未增訂第3項「擴大沒收」的規定，不應以2020年7月起生效施行的「擴大沒收」新制來宣告沒收其財產，已牴觸憲法的「罪刑法定」原則、「不溯及既往」及「比例」原則，並違背憲法第15條保障人民財產權意旨。

法務部則指出，無論是毒品危害防制條例第19條第3項及刑法第2條第2項規定均合憲，後者所定的「沒收」應包括前者的「擴大利得沒收」，適用裁判時的法律。

憲法法庭訂今天上午10時召開言詞辯論庭，由聲請人、律師、政府機關法務部、學者擔任的鑑定人陳述意見。

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