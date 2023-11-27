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妙齡女求職提供帳戶賺外快 「匯1萬賺300」涉洗錢罪遭訴

22歲陸姓女子為賺外快，提供帳戶給詐騙集團操作，每匯1萬元可獲薪資300元，彰化地檢署依違反《洗錢防制法》第15條之2第3項第一款規定，將陸女提起公訴，並沒收2100元犯罪所得。圖為彰化地檢署。（資料照，記者陳冠備攝）

22歲陸姓女子為賺外快，提供帳戶給詐騙集團操作，每匯1萬元可獲薪資300元，彰化地檢署依違反《洗錢防制法》第15條之2第3項第一款規定，將陸女提起公訴，並沒收2100元犯罪所得。圖為彰化地檢署。（資料照，記者陳冠備攝）

2023/11/27 16:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣22歲陸姓女子為了賺外快，將帳簿提供給詐騙集團買賣加密貨幣使用，每匯入1萬元就可獲得薪資300元，短短1天就獲得2100元酬勞，陸女事後被捕辯稱，為了求職才提供帳戶做交易，不知是詐騙。彰化地檢署指出，洗錢防制法修正實施增訂「無故交付帳戶罪」，陸女涉收受對價而無正當理由提供帳戶罪嫌情節重大，依違反洗錢防制法提起公訴。

起訴書指出，7月24日上午，陸女透過Line與自稱「Lotus（忘憂）」、「帛橙Y」的人聯絡，約定代為買賣加密貨幣，操作1萬元可獲薪資300元條件，於是提供帳戶給兩人使用，導致當天下午2名被害人分別匯入5萬、2萬元至陸女帳戶，詐團成員再從其帳戶轉出4萬8500元、1萬9400元至其他帳戶，留給陸女1500元、600元，共2100元酬勞。後來被害人驚覺被騙報警才揭穿。

檢方偵訊時，陸女否認犯行，辯稱是為了求職，才提供帳戶給對方做貨幣交易，只要照指示轉帳金額，剩下的錢就是薪資、她不知道他們是詐騙集團等語。

檢方認為，陸女以申辦貸款、工作為由，提供帳戶給予他人「使用」，並收取酬勞，違反《洗錢防制法》第15條之2第3項第一款規定，將陸女提起公訴，並沒收2100元犯罪所得。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，「洗錢防制法」在今年6月16日修正，增訂了「無故交付帳戶罪」，若因案涉及幫助詐欺及洗錢者，由警察機關裁處「告誡」，但若違反第15條之2第3項第一款規定，「有期約、收受對價之行為，或交付3個以上帳戶、及5年以內再犯者」，則可科處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。

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