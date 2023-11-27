民控警放任酒駕騎士搭車回家 警澄清男路倒未酒駕

鳳山警分局文山所警員據報到場，確認王男未酒駕、排氣管是冰冷的。（圖由讀者提供）

2023/11/27 13:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民眾於臉書社群「爆料公社」指控鳳山警分局文山所警員放任酒駕騎士搭計程車回家睡覺，但經鳳山警分局調查，王男於鳳山區一間餐廳喝酒後，步行到建國路二段與30巷口要牽車回家，卻不勝酒力倒地，警員確認王男未酒駕，幫忙呼叫計程車，讓他搭車安全回家，避免發生意外。

民眾於臉書社群「爆料公社」稱昨凌晨3時26分於鳳山區建國路二段與30巷口，發現一名機車騎士疑似酒駕自摔，他發現後打110報案，只見騎士站起身搖搖晃晃扶起機車，他在旁邊聞到濃濃酒味，等到鳳山警分局文山所警員12分鐘到場，他告知警員上方剛好有1支監視器，可以調閱監視器畫面，追查男子是否酒駕後離去。

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民眾稱沒想到事隔1小時後，於凌晨4時32分致電文山所，詢問警員處理情形，以及騎士是否酒駕？警員回答他非酒駕，因為男子沒有騎乘機車，就讓他搭乘計程車回家睡覺了。民眾再問警員有對該騎士實施酒測嗎？警員回覆他沒有酒測，因為男子沒有騎乘機車，他稱以正常人的判斷，這名騎士99%是酒駕，難以理解警員還放他走。

民眾於臉書社群「爆料公社」PO文指控高雄市鳳山警分局文山派出所警員放任酒駕騎士坐計程車回家睡覺，他身為高雄市鳳山區居民，原來派出所警員是這樣處理酒駕案件，嘲諷警方「非常棒」，令他大開眼界！

不過鳳山警分局調閱周邊監視器畫面，並檢視警員密錄器影像，確認王姓男子昨天凌晨於鳳山區建國路二段一間餐廳喝酒後，步行到建國路二段與30巷口要牽車回家，但因不勝酒力倒地，文山所警員據報到場，發現王男牽車路倒，摸黑在地上找眼鏡。

警方確實有聞到王男酒味，但王男僅牽車、未騎車，也未發動引擎，警員現場手摸機車排氣管是冰冷的，研判短期仍未曾有發動狀態，警方見王男不勝酒力，連牽車都有問題，勸王男將機車留在現場，警方幫忙叫計程車，目送王男搭車後才離去，強調警員絕無放任酒駕騎士搭車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

王男倒臥路上。（圖由讀者提供）

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