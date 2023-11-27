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5煞騎車不滿施工攔路打傷工頭、司機 警半小時人送辦

新北市5名惡煞26日騎機車途經三重一處道路施工工地，打傷羅姓工頭及王姓砂石車司機後逃逸，警方半小時逮獲5嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市5名惡煞26日騎機車途經三重一處道路施工工地，打傷羅姓工頭及王姓砂石車司機後逃逸，警方半小時逮獲5嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/27 12:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一處路段26日施工攔路，恰巧張姓男子等5人共乘3輛機車經過，因不耐攔路等候，張男、林男、龍男、余男、蔡男等人騎車衝到砂石車前，與羅姓工頭、王姓司機發生口角衝突，5男動手打倒2人，警方獲報，將2名傷者送醫，半小時內逮獲5人，依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

據了解，這起糾紛發生在26日，三重區大同南路、環河南路口，現場為路面刨除工程，28歲羅姓工頭因砂石車出入，攔停單向行車，當時22歲龍男、27歲張男、21歲林男、32歲余男及28歲蔡男共乘3輛機車途經，不滿攔路久候，衝到砂石車前嗆聲。

羅姓工頭告知，因大車要載運瀝青、石塊等廢土離開，大車移動時若有車輛途經會有危險才要攔路，但龍嫌等人不領情，認為工地攔車擋道，5人推打羅男，王姓司機見狀，下車關切，但羅、王2人隨即遭5人圍毆倒地，5嫌行兇後騎車逃逸。

路人見狀報案，警方、消防到場，將羅姓工頭、王姓駕駛送醫，到院檢出羅男臉部擦挫傷，王男左膝挫傷，幸無大礙。

警方獲報，調閱監視器以車追人，不到半小時，警網攔截逮捕施暴5嫌，查出4人為工人、一人無業，遭毆打的工頭、駕駛堅持提告，警方將5人依法送辦。

新北市5名惡煞26日騎機車途經三重一處道路施工工地，打傷羅姓工頭及王姓砂石車司機後逃逸，警方半小時逮獲5嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市5名惡煞26日騎機車途經三重一處道路施工工地，打傷羅姓工頭及王姓砂石車司機後逃逸，警方半小時逮獲5嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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