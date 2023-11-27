獨家》軍官洩密共諜案高檢署今起訴10人 建請法院從重量刑

在押的金防部康姓上尉，今天移審高等法院。（資料照，記者錢利忠攝）

2023/11/27 10:34

首次上稿：10:12

更新時間：10:34（更新導言）

〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署今偵結軍官洩密共諜案，查出有現役軍人收賄拍攝「投降影片」，包括俗稱陸軍化學兵學校的陸軍化生放核訓練中心、負責首都及北部防衛，有「龍城部隊」之稱的陸軍航空特戰指揮部601旅、「正義部隊」陸軍花東防衛指揮部、「太武部隊」陸軍金門防衛指揮部等北中南東及外島等數個營區均有現役軍士官涉案，總計6被告在押，今已移審高等法院；高檢署今依涉外患罪之洩漏及交付國防秘密等罪起訴10人，建請法院從重量刑。

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此案起源於調查局桃園市調查處、國家安全維護處偵辦陳姓被告涉嫌遭中共吸收，在台拉攏現、退役軍士官兵加入共諜組織，刺探我國軍事機密一案，今年7月31日，高檢署指揮桃園市調查處向上溯源，陸續發動4波搜索及傳喚，總計聲押陸軍化生放核訓練中心退役的蕭姓前少校教官等6人獲准。

高檢署指出，陸、吳姓現役軍人，明知應效忠國家，保守機密，不得宣誓效忠於中國，竟因謝姓被告的金錢引誘，基於違背職務收賄的犯意，配合謝某的要求，拍攝「我願意投降解放軍」的「心戰」影片交付中共，以換取報酬。

全案於今年7月底展開首波搜索，8月初聲押禁見共諜商人謝秉成獲准後，自此逐一將涉入共諜及外洩軍機的軍方肉粽串揪出，謝秉成等人被羈押2個月及延押2個月後，於偵查期間的最多4個月押期將於12月初屆滿，高檢署因此於今日偵結起訴。

此案源於國防部政戰系統掌握，任職航特部601旅的謝姓中校，與經商的謝秉成之間有不當金錢往來，實施反情報作業後，釣出謝姓中校涉於今年7月初，外洩去年及今年601旅實兵演習資料；謝姓中校及謝秉成到案後均已被羈押禁見。

另外，今年4月才從陸軍化生放核訓練中心退役的蕭姓前少校教官，首波約談後一度被諭令60萬元交保，蕭供出其外洩的國防資料來自於他的陸軍官校同學、陸軍花防部何姓少校作戰官，檢調另掌握蕭涉入共諜組織，拉攏金防部康姓上尉並刺探軍事機密，今年8月中旬再次約談原獲交保的蕭男，訊後改將蕭及何2人聲押禁見獲准。

此案另有3人獲交保，分別是於台中清泉崗空軍基地擔任作戰官的蕭男胞弟，以5萬元交保；成功嶺104新訓旅洪姓上尉、位於南部營區的後備旅劉姓中士各被諭令2萬元交保，蕭弟、洪、劉等3人均涉越權儲存營區資料，因查無外洩嫌疑而獲交保。

在押的航特部601旅謝姓中校，今天移審高等法院。（資料照，記者錢利忠攝）

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