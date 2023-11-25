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父母提2條件幫出頭期房款！她傻住網回：免錢最貴靠自己最實在

原PO父母提議幫忙出頭期款買房，卻必須接受兩項條件，讓她不知如何是好；示意圖。（資料照）

原PO父母提議幫忙出頭期款買房，卻必須接受兩項條件，讓她不知如何是好；示意圖。（資料照）

2023/11/25 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在Dcard論壇上發文表示，自己年近30歲依然有買房的慾望，而家人提議幫原PO出頭期款買房，前提是需要接受2項提議，讓原PO相當猶豫發文詢問，「大家對於父母幫忙出頭期的條件，有沒有自己不能碰觸的底線？」

網友在《Dcard》以「爸媽直接幫忙買房的條件」為題發文表示，自己已經要30歲了，心裡多少還是有想要買房的心態，而近期爸媽提議要幫原PO買房出頭期款，但提出的2項條件，令原PO猶豫不決，不知道該不該接受父母幫助。

原PO透露，爸媽要求買房後，鑰匙要備份2把給他們，且原PO父母親的感情狀況不佳，因此母親表示，自己未來每週會有一天來新家睡一晚，而原PO認為，由於自己目前還單身，所以第二個條件是可以接受的，但原PO直言，「身邊已經有家庭的朋友，因為父母幫忙出頭期款也衍生了不少問題」。

為此詢問網友，「大家對於父母幫忙出頭期的條件，有沒有自己不能碰觸的底線？還是抱著有人出錢就什麼都答應的心態？」

貼文吸引大批網友留言，「拿爸媽的錢就是要受限，未來要賣可能也要先問過他們」、「免錢最貴，除非0條件不然還是靠自己實在」、「如果真的很缺錢 也只能同意吧」、「不想讓父母來家裡住就不要靠他們買房」、「絕對不接受自己住的空間，有任何人可以直接進入」、「完全不會接受！我寧可租房」。

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