醫療暴力！病患家屬不滿敬老號優先看診 竟辱罵痛毆護理師

病患家屬因不滿敬老號優先看診，竟辱罵並毆打護理師，氣得她驗傷提告；示意圖。（資料照）

2023/11/25 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕一名護理師在Dcard論壇上發文表示，自己在門診工作時，病人家屬因不滿前面有一位敬老號優先看診，竟對護理師破口大並動起手腳，貼文引起網友熱議。

護理師在《Dcard》發文表示，自己在某北部醫中門診工作，早上剛開診未開始叫號時，就聽見候診區有人在大聲咆哮，當到場了解況狀後，才知道是病人家屬不滿前面有一位敬老號，就對護理師辱罵，強調自己官階很大，甚至威脅在場的護理師。

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原PO透露，「當時醫師還沒到診，因病人情緒很失控，我也不想跟病人溝通，跟學姊說請一下保全吧，病人家屬就開始動手了，抓著我的衣領開始亂扯亂打，也開始扯學姊的手」，而原PO當下的反應是先保護正在身旁打電話的護理師，過程中病人還是繼續拉扯，並說道「雖然有民眾、家屬在旁勸架，但我們還是被扯的亂七八糟。」

事後，原PO及護理師學姐都去驗傷，原PO為頸部挫傷，而護理師學姊則是手部多處拉傷，由醫院的法務人員帶去做筆錄，決定提起醫療、傷害、恐嚇和民事訴訟，然而卻遭到法務的學姐表示，官司的處理程序會很久，令原PO感嘆說道，「沒關係，用我們兩個的經驗，希望能保護未來職場的醫護人員們。」

貼文吸引大批網友紛紛留言，「希望大家都能受到尊重保護」、「醫院真的會看到很多刁民每天都見到鬼一樣」、「醫療暴力不管語言還肢體真的零容忍～」、「拒絕任何暴力行為」、「希望所有在醫院工作的同仁都能隨機應變保護好自己」、「不管什麼事由都不是使用暴力的理由」。

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