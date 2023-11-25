遭消防員索賄仍被開單 他怒檢舉討獎金結果曝......

台北高等行政法院駁回張男告訴，並命其繳交裁判費才能上訴。（資料照）

2023/11/25 15:27

〔記者吳政峰／台北報導〕台中市消防局第四大隊一名蔡姓小隊長，2012年間以檢修不實為由，向一名檢修不實的張姓消防設備師索賄4萬元，換取不開單；張男同意行賄，事後卻仍收到2萬罰單，氣得向廉政署檢舉，沒想到反被檢察官當成貪污共犯，給予緩起訴處分。張男不滿沒拿到檢舉獎金，興訟索討，日前被台北高等行政法院駁回，全案上訴最高行政法院中。

判決指出，蔡員2012年執行某醫院消防設備檢查時，發現缺失而開立消防安全檢查不合格規定限期改善通知單，當時由張男負責該醫院的消防設備檢修申報作業。

請繼續往下閱讀...

而後蔡員通知辦理複查作業時，質疑張男不實檢修消防設備，將開立舉發單，不過蔡強調，若給他4萬元，即可不開單（檢修不實行為的最低罰鍰金額為4萬元）。張男同意，翌日提領現金4萬元，親手交付給蔡員，蔡員因此未開立罰單。

詎料，到了2013年間，另一名陳姓消防小隊長與林姓隊員複查該醫院後，仍開立檢修不實的罰單4萬元。張男錯愕，電詢蔡員為何交付4萬元還要開罰單，蔡答覆「是上面交代要開罰單」，之後林姓隊員就電知要更改罰單内容，進而抽換為2萬元的罰單。

張男不滿付錢還吞罰單，具狀向廉政署檢舉，台中地檢檢察官依此情資開始發動偵查，認蔡員涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，提起公訴，經台中地院判刑1年11月，褫奪公權1年，扣案之犯罪所得4萬元沒收，二、三審駁回蔡員上訴，2021年11月1日判決確定；張男則被當成貪污共犯，獲得緩起訴處分，期間1年，向公庫支付4萬元。

張員自認是檢舉人，2021年間向廉政署提出陳情書，請求依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法第3條規定申請核發檢舉獎金，廉政署轉交上級機關法務部辦理。

法務部認為，張男是為了免遭開罰而交付賄款，是出於行賄意圖在先、自首在後，依規定，犯罪行為人自首，並檢舉他人共犯貪污瀆職之罪者，「不給與獎金」，故否決張男申請。張男自認是檢舉人，不服法務部決議，興訟請求核撥80萬元檢舉獎金。

一審台北高等行政法院指出，張男行為時的檢舉貪瀆辦法第7條第1項但書規定，犯罪行為人自首，其檢舉他人共犯貪污瀆職之罪者，無從給與獎金，法務部據此認定張男不符領獎金規定，合法有據。

一審強調，參酌貪瀆辦法的修法沿革，是為鼓勵良善檢舉人，且考量行賄人檢舉貪污案件，已可因自首獲減免其刑，若還可獲得檢舉獎金，恐易引致投機，與社會正義觀念不符。

綜上，一審認定法務部處分無誤，張男無權獲得80萬元檢舉獎金，駁回其訴。張男不服，提起上訴，北高行日前裁定命其繳交6000元裁判費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法