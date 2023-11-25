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國中生坐機車乘風吃冰棒 騎車爸爸這個動作讓他差點哭了

這名國中生的咽喉入口處被冰棒棍插到破皮潰瘍。（施勝桓提供）

這名國中生的咽喉入口處被冰棒棍插到破皮潰瘍。（施勝桓提供）

2023/11/25 09:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名國中生前天由爸爸騎機車載他放學回家，他坐在後座邊吃冰棒，途中爸爸緊急煞車，他口中的冰棒棍直接插到咽喉入口處流血，讓他痛到差點哭出來，幸好只是破皮，但是回家後傷口愈來愈痛，當晚就醫小兒科診所。

小兒科診所施勝桓說，當天檢查發現，他的上顎的咽喉入口處出現約1公分的破洞潰瘍，出現破皮、些微流血，之後可能紅腫發炎，為他擦上口內膏保護傷口，並開藥止痛消炎，幸好冰棒棍沒插破喉嚨，否則後果不堪設想。

這名國中生描述當時他坐在後座乘風吃冰楱，不料爸爸騎車突然緊急煞車，整支冰棒差點插進喉嚨，非常疼痛，摀著嘴巴唉唉叫，氣得質問爸爸怎麼忽然煞車，爸爸也頻說抱歉，是前方突然有行人過馬路才會煞車，回家後仍然疼痛難耐，潄口看到有血，晚餐也痛到吃不下，直接到診所報到。

施勝桓提醒，乘坐機車不要進食，如果吃冰棒、棒棒糖，車輛急緊煞車、發生車禍，假使力道太大，冰棒棍、糖棍可能插破嘴巴或喉嚨，甚至會窒息或捅破食道；吃糖果、麵包或喝飲料等食物也能噎到、嗆到，相當危險，而且車輛行進中晃動，咀嚼的食物碎片也可能誤入氣管，也可能會引起吸入性肺炎。

這名國中生坐機車吃冰棒因緊急煞車，冰棒棍插到咽喉入口處破皮流血。（記者蔡淑媛攝）

這名國中生坐機車吃冰棒因緊急煞車，冰棒棍插到咽喉入口處破皮流血。（記者蔡淑媛攝）

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