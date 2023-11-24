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沒打方向燈吞罰單 南警公布兩條路「檢舉重災區」

警二分局公布未打方向燈換車道的檢舉數據，有兩條道路被列為「檢舉重災區」。（警方提供）

警二分局公布未打方向燈換車道的檢舉數據，有兩條道路被列為「檢舉重災區」。（警方提供）

2023/11/24 20:24

〔記者王捷／台南報導〕最近警方接到大量的檢舉，大多涉及騎車、開車時未使用方向燈變換車道。由於一張罰單高達1200元，警方也接到許多抗議。管轄中西區的警二分局公布了檢舉數據，並列出了兩條檢舉「重災區」，同時提醒民眾，這種違規行為雖常見，卻容易引發交通事故。

二分局公布的今年以來統計數據顯示，共有7459件因不依規定使用燈光而被檢舉的案件。其中，轉彎未使用方向燈的案件達3169件，尤其是在西門路最多；變換車道未依規定使用方向燈的違規案件則有4290件，則是中華西路二段最多，西門路與中華西路二段這兩條路段是「檢舉重災區」。

依據道交條例第42條，車輛在轉彎或變換車道時必須提前使用方向燈，並持續使用直至行動完成，以便其他駕駛者識別車輛動向，從而減少交通事故發生的機率。

然而，台南市中西區特有的圓環路型對駕駛來說是一項挑戰。警方指出，在西門圓環與民族路交會處，車輛進出時都要使用方向燈。相比之下，東門圓環及湯德章紀念公園圓環由於屬單一行向，進入時無需使用方向燈，但在駛出時則需使用。此外，進入圓環後變換車道也應遵守相同的規則。

二分局強調，駕駛人在行駛過程中，除了遵守標誌、標線及號誌指示外，起駛、轉彎、變換車道或遇到視線不清等情況下，都應依規定使用燈光。這樣不僅可以避免違規受罰，更重要的是確保行車安全。

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