基隆水岸豪宅法拍3次流標改特別程序 神祕女子不到3小時買下

基隆市暖暖街「十勝苑」社區豪宅，以第3次拍賣底價的1142萬元賣出。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/24 16:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕法務部行政執行署宜蘭分署這個月的不動產拍賣會，基隆市暖暖街「十勝苑」社區豪宅11月6日第3次拍賣，底價1142萬元，雖已低於市場行情，仍乏人問津，宜蘭分署改採特別變賣程序，以第3次拍賣底價的1142萬元賣出。

宜蘭分署拍賣這棟水岸豪宅，基隆市暖暖街十勝苑社區5樓建物，面積約42坪，3房1廳、兩衛、前後陽台，並有地下1樓1個機械停車位，第1拍底價1781萬，2拍底價1427萬均無人投標；降價639萬後，11月6日以底價1142萬元進行3拍，仍無人投標。

請繼續往下閱讀...

執行官鄧順生說，3拍無人應買後，宜蘭分署進行特別變賣程序，也就是用3拍的底價1142萬公告3個月，市民可以在這3個月內遞書狀聲明要買，書狀先到的先買到。

鄧順生說，宜蘭分署前天（22日）上午張貼公告當天不到3小時，1位來自新北市的神祕女子已備妥229萬保證金，遞狀用1142萬購得十勝苑那間豪宅。

更多拍賣資訊，可到宜蘭分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法