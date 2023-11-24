超完美殺人陷阱？割斷引導繩害登山客摔落 護樹怪人下場出爐

引導繩被割斷，斷繩還附著在樹上，網友認為是「超完美殺人陷阱」。（東勢林管處提供）

2023/11/24 13:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕58歲的王姓男子在去年8月與9月間，持刀割斷台中市和平區至少兩處步道的引導繩，去年10月鄭姓男子拉到斷繩，墜落20公尺深邊坡受傷，山友認為引導繩割斷，斷繩還附著在樹上，是「超完美殺人陷阱」，警方抓到王男，他宣稱自己愛樹，不忍繩子捆綁於樹上，僅割斷繩下方的橡膠墊片及黑色橡皮帶，沒割斷繩子，但台中地院審理時，他改口承認犯行，台中地院依妨害公務罪判刑4月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，王男知道農委會林務局東勢林區管理處（現已改制為農業部林業及自然保育署台中分署，下稱東勢林管處），在中市和平區大雪山林道稍來山支線、鳶嘴山步道，沿線設置引導繩，引導登山民眾路線、防範迷途，必要時可輔助民眾攀爬，但他卻於去年（2022年）8月與9月，先於鳶嘴山步道約1.5公里與稍來山支線27.3公里交岔處，持折疊刀割斷引導繩，又於鳶嘴山步道約27.3公里登山口上方的第2個峭壁下方某處，持折疊刀割斷引導繩。

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鄭姓民眾於去年10月29日中午12時許，行經鳶嘴山步道登山口約1公里處時，因誤拉已斷裂的引導繩，不慎自山坡滾落而受傷，經東勢林管處會勘，發現是人為破壞而報警，

警方調查發現，王男白天躲在樹旁、行跡可疑，警方以車追人，鎖定他涉案，王男到案供稱，自己愛樹，不忍引導繩綁在樹木上，才會割掉引導繩下方的橡膠墊片及黑色橡皮帶，沒割斷繩索，不過，台中地方法院審理時，他承認割斷引導繩。

台中地院審理認為，鄭男受傷時，距離王男割斷引導繩，已有1個月餘，二者是否具關連性，有可疑之處，不能列為王男的量刑因，另外，王男坦認犯行，有賠償損害意願，但因東勢林管處無意願而未能和解，王男也尚未賠償東勢林管處的損害，王男觸犯損壞公務員職務上掌管之物品罪（妨害公務罪），也觸犯毀損他人物品罪，依前者論處，共2罪，各判決徒刑3月，可易科罰金，應執行有期徒刑4月，可易科罰金與上訴。

鄭姓男子（圖右）拉到斷繩，墜落20公尺深邊坡受傷。（記者歐素美翻攝）

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