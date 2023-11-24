精準救災提升消防執勤安全 竹市購置單艙雙排先鋒消防車

竹市消防局購置單艙雙排先鋒消防車。（市府提供）

2023/11/24 10:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市消防局近來汰換傳統雙艙型消防車，更新為車體安全性及效能更佳的單艙雙排先鋒消防車，保障消防人員出勤時的交通安全，到現場也能更快速處理災情，去年底迄今已投入3200萬元完成汰換4部，可於第一時間裝載各式救災器材，並承載更多消防人員到場控制現場災情，將有助於未來面對災難時精準救災。

消防局長李世恭表示，各分隊持續將傳統雙艙型消防車更新為單艙雙排先鋒消防車，新購置車輛皆符合歐盟規範，並經國內交通法規認證，優點為艙內區分為前、後二排，最大乘員數（含駕駛）6人，座椅均具三點式安全帶，行車途中更加安全，目前還有中山及金山分隊的車輛尚在打造中，預計於今年底完成汰換，保護消防同仁的出勤安全，同時可以確保更快、更有效率的應對緊急情況，更能完善的保護城市消防公共安全。除市府預算編列，也感謝民間各界捐贈持續補充、更新消防的救災車輛、裝備與器材。

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除了汰換消防車輛，消防局表示，為加強科學園區的消防安全，市府提前預防並成立稽查小組，落實稽查工廠廠房內化學物質的使用情況，以及保存方式是否合乎規定，實行安全輔導計畫，期能讓廠區達到事前整備減災，事中應變得宜，事後復原迅速等成效，保護廠區員工與消防同仁的生命與財產安全。

消防局指出，自從承接新竹科學園區管理局園區的所有消防業務後，即積極參與消防會議，並要求園區各廠商針對廠區消防安全、危險物品儲存和處理等，皆須符合各項消防安全規範，以降低潛在的危險，提升園區產業的環境及安全。消防局日前也聯合科管局、園區公會及各大廠工安專家推動危險物品工廠安全輔導計畫，以「大廠帶小廠」的模式，共同輔導中小型廠房及區外工廠的消防安全管理，進一步提升防災和救災的安全。

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