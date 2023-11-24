女士官花300萬抓旅長老公偷情反悔 法官認「經驗不足」判業者還280萬

楊姓女士官懷疑丈夫出軌，帶徵信業者到台中國軍英雄館抓姦。（翻攝Google地圖）

2023/11/24 10:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓女士官花了300萬元，由徵信業者陪她去台中國軍英雄館抓姦，順利取得老公偷情證據，但她事後反悔，認為自己花太多錢被騙，提告要求返還「抓猴費用」，業者認為雙方白紙黑字簽下合約沒有理由還錢，但法官根據民法規定，認定楊女「抓姦經驗不足」判還280萬。

判決指出，楊姓女士官得知，在軍中擔任旅長的巫姓丈夫跟某理髮店老闆娘外遇，去年1月，她上網搜尋相關資訊後，與徵信業者相約碰面，雙方簽下「抓猴契約」，由楊女出資3百萬元讓徵信業者替她搜集丈夫出軌的證據。

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去年3月，楊女接到徵信業者來電，得知丈夫帶著小三去台中國軍英雄館開房間，楊女和翁姓、鄭姓業者趕緊從高雄出發，到達飯店後，由業者先佯裝為旅館服務生敲門，向巫男謊稱地震需進房檢查水管線路，巫不疑有他而開啟房門，楊女跟著鄭男等人進房後，再由鄭男等手持攝影器材開始攝影。

巫男不爽事後報警，法院審理時，楊女等3人坦承犯行，但楊女辯稱，自己是合法配偶，抓姦當下丈夫沒有說她不能進去，她是為了捍衛配偶權才入房蒐證，不認為自己有錯；法官則認為，楊女等人用詐術騙腥夫開門，且巫男於婚姻關係存續期間與何人往來、有無離婚意願，雙方財產協議如何，均與本案無涉，因此被依無故侵入他人住宅罪各判楊女3人拘役15日，得易科罰金，並考量楊女為求蒐證，一時失慮，給予緩刑2年。

楊女雖然從徵信業者手中順利取得丈夫出軌證據，但她一直覺得自己被騙錢，經與家人商量後，向業者提告請求返還「抓猴費用」；高雄地院審理時，業者直指雙方白紙黑字簽下合約，也沒有利用詐術騙她簽約，事後更協助楊女取得證據，沒有理由還錢。

但法官根據民法71條規定，「乘他人之急迫、輕率或無經驗，使其為財產上之給付或為給付之約定，依當時情形顯失公平者，法院得因利害關係人之聲請，撤銷其法律行為或減輕其給付」，法官認為，楊女首次獲悉丈夫外遇，面臨家庭即將破碎打擊，加上又因丈夫和她都在軍中服務，這種不名譽的事讓她無法對外尋求可解決問題的親友，因此才會草率簽下合約，判楊女付20萬元就好，業者須返還280萬元，可上訴。

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