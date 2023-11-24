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停車費未繳？民眾收簡訊進假遠通網站 刷卡1元秒被綁定

嘉義民眾收到詐騙簡訊，點選進的網站畫面跟遠通電收網站幾乎一樣。（記者林宜樟翻攝）

嘉義民眾收到詐騙簡訊，點選進的網站畫面跟遠通電收網站幾乎一樣。（記者林宜樟翻攝）

2023/11/24 09:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕詐騙集團橫行，嘉義市有民眾昨天收到以「遠通電收」為名的簡訊，指民眾有50元臨停車費未繳，並附上英文字與遠通有重疊的「fetni.top」網站，點進後畫面與遠通電收網站幾乎一模一樣，查詢後竟真欠繳50元，民眾依指示操作刷信用卡付費，卻收到1筆1元刷卡簡訊，事後查詢，原來信用卡已遭詐騙集團綁定，趕緊聯絡銀行客服停卡，以免後續遭詐騙集團盜刷。

嘉義市黃姓民眾昨天下午4點多收到簡訊，內容為「遠通電收提醒您，您有一筆50元臨時停車費用未繳清，逾期將處新台幣300元罰金。請點擊官方網站進行線上繳費：https://fetni.top」，民眾點擊進入網站後，該網站畫面與遠通電收官網幾乎一模一樣，他依指示點選查詢，確實有50元停車費未繳，隨即依指示用信用卡刷卡50元付費，收到驗證簡訊後將認證碼輸入，完成付費。

完成刷卡後，黃姓民眾後來再看一次驗證簡訊，卻發現交易金額是「1元」，而非50元，且簡訊內容為「綁定信用卡驗證交易」，與平常付款內容不同；經打給銀行客服，原來信用卡已遭詐騙集團綁定第三方支付，可能會被盜刷，趕緊停卡，還好尚未被盜刷。而今天早上再次查詢，詐騙網站已無法登入。

經查詢正確的遠通電收網站，網站首頁已有提醒」小心繳費詐騙！近期不明人士冒用國道通行費、停車費到期繳費通知簡訊，要求點選繳費網址或下載App網址進行詐騙，民眾切勿點選或操作不明網址，以避免個資外洩或權益受損，若有任何疑慮可洽本公司客服專線02-77161998確認。提醒民眾繳付國道通行費、停車費，請使用遠通網站入口登入操作：https://www.fetc.net.tw/，或請使用手機下載指定App」。

民眾表示，現在詐騙集團簡訊網址會加入與正確版網站相似的字母，且網站畫面與正確版網站幾乎一樣，若沒有仔細看，真的很容易受騙，希望政府能提高詐騙犯刑責，並加強查緝及宣導，避免民眾受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

民眾在網站刷卡後卻收到1元簡訊，原來信用卡正被詐騙集團綁定。（記者林宜樟翻攝）

民眾在網站刷卡後卻收到1元簡訊，原來信用卡正被詐騙集團綁定。（記者林宜樟翻攝）

遠通電收在官方網站上提醒民眾切勿受騙。（記者林宜樟翻攝）

遠通電收在官方網站上提醒民眾切勿受騙。（記者林宜樟翻攝）

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