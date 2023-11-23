國道警淫27少年重判9年 因部份人和解改判8年4月
2023/11/23 16:43
〔記者楊國文／台北報導〕前國道警察局第九大隊2線2星警務員鄭羽翔，透過網路聊天室認識多名國中、國小少年，陸續邀他們出遊，卻連哄帶騙發生性關係並錄下猥褻影像，被害人多達27人，檢方依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴，一審重判鄭男9年徒刑，另有6月得易科罰金；上訴後，高等法院考量鄭與部份被害人和解，今改判鄭男8年4月徒刑，另5月徒刑得易服社會勞動。可上訴。
檢警調查，鄭羽翔於2019年起陵續犯案，去年9月初，鄭男透過網路交友，誘拐1名15歲少年到台北市中正區某電子商場的公廁性侵。
請繼續往下閱讀...
少年報案後，檢警根據少年家屬指述，搜索、拘提鄭男到案，查扣他的電腦主機、智慧型手機、平板電腦、電腦硬碟，勘驗後發現竟有多位少年穿著國中制服與鄭男發生性關係的照片，甚至被害人還有小學生。
鄭男僅承認與少年發生性關係，否認性侵，強調是合意性交。
檢警追查，受害的27名少年中，年紀最小僅13歲，不少人是出於對性的好奇心，答應鄭男約會請求後，半推半就地與鄭男發生性關係，直到15歲受害少年家屬察覺異狀報案，檢警前往鄭男住處搜索，從其私人電腦內發現27名少年遭拍攝猥褻影像，全案才曝光。案發後鄭男被羈押迄今，且被記兩大過免職。
台北地院依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例等罪，判鄭男9年徒刑，另有6月徒刑得易服社會勞動。上訴後，高等法院審酌鄭男已與部分被害少年達成和解，今改判8年4月徒刑，另5月徒刑得易服社會勞動。