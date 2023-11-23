警專教官武術家馬尚仁辭世 曾以歌手出道發過專輯

臉書社團「臺灣特勤聯誼園地」22日晚間發布警專馬尚仁教官離世消息，並附上馬尚仁生前著作。（擷取自「臺灣特勤聯誼園地」臉書）

2023/11/23 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團「臺灣特勤聯誼園地」22日晚間發布警專馬尚仁教官離世消息，貼文指出，警專教官馬尚仁於週日（19日）緊急送醫開刀急救，心臟僅剩下20%功能，經搶救無效，訂於12月11日上午9點舉行告別式，並在留言處放上馬尚仁綜合應用拳技警棍使用法著作與相關照片供大家緬懷。

據悉，1954年出生的馬尚仁9歲開始習武，功夫、國術、少林拳、跆拳、泰國踢腳、永春等都難不倒他，高中便在武術館開班授課，1972年還曾拿過跆拳道冠軍，並代表台灣至法國、摩洛哥、德國等地表演功夫及授課。馬尚仁除了是警專教官外，早年亦以歌手身分聞名，1984年在台推出首張專輯《愛的容顏．孤獨的影子》，邀來知名音樂人陳昇擔任製作人，於白金錄音室完成錄音，專輯編曲全由他一人操刀，文武雙全。

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資深廣播人石元娜得知馬尚仁離世消息，亦在臉書發文哀悼，「聽到你離世消息，不敢相信，卻又不得不接受」，感嘆「真的好難過」，並附上與馬尚仁的合照，說馬尚仁是永遠的兄弟。網友亦在石元娜貼文下方留言，「永別了！愛的容顏」、「節哀」等等，甚至還有過去向馬尚仁教官學習獨創武術的學生留言祝福教官一路好走。

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