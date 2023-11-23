金牌教練涉下藥性侵女碩生 他辯只摸下體「不敢破處」獲改輕判

金牌教練林鼎岳曾犯性侵害入獄竟又被控下藥性侵女碩士生，但林辯「她是處女」只敢摸下體未性交，高院更二審改依加重強制褻罪輕判3年10月。（記者楊國文攝）

2023/11/23 16:07

〔記者楊國文／台北報導〕我國跆拳道好手林鼎岳曾在跆拳道世界標賽奪得金牌，後來在新北市設立泰拳館，因涉性侵害案被判刑定讞入獄，4年前，擔任教練的林鼎岳又被控在道館內下藥性侵女學生，新北地院以林是累犯、觸犯加重強制性交罪，判刑4年6月；高等法院更二審則採信林男辯稱「她是處女」，只敢摸她的外陰部，不敢性交，基於「罪疑惟輕」原則、雙方已以65萬元和解，今改依刑責較輕的「加重強制猥褻罪」、累犯，判刑3年10月。可上訴。

林鼎岳曾於2010年南韓舉行的「ITF國際跆拳道世界錦標賽」中，拿下搏擊組金牌，隔年又在東亞桑搏錦標賽桑搏項目中拿下銀牌，名噪一時。

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被害人A女是林男研究所同學，她指控，2019年3月7日，林鼎岳邀約她和多位友人到他開設的泰拳館喝酒，過程中，友人陸續離開，林男竟趁與她划拳不注意之際，在酒裡摻入安眠藥，她因不勝酒力又加上安眠藥藥效發作陷入昏睡，林男將她帶進拳館內的房間休息。

不久，A女驚醒發現她的衣褲已被人脫掉，驚見林男竟在舔她下體、摸其乳房，她大喊：「不要、會痛！」林男表示想做愛，遭她拒絕，隨即又昏睡過去。A女隔天早上醒來，發現衣衫不整，且頭昏無力，立即要求林男載她返回學校宿舍休息，她即一路昏睡到晚上9點才醒來。

A女因懷疑遭林男下藥性侵，隔天凌晨1時前往醫院驗傷、採血採尿，果然在內褲上驗出林男的DNA，尿液中也驗出氯硝西泮（Clonazepam）成分的苯二氮平類鎮定安眠劑安眠藥成分，怒告林男性侵她。

林男矢口否認下藥性侵，雖有撫摸A女的胸部及下體，但她說「不要，這樣會想要」，讓他誤以為同意撫摸她，才會繼續摸，並稱聽說在夜市買的助興水會讓人很High，才將助興水摻入酒中，當A女說會痛即住手。不過，法院審理時，得知A女尿液中驗出安眠藥成分，才改口坦承下藥。

新北地院審理認為，林男曾犯下妨害性自主案及兒童及少年性剝削防制條例案件，被判3年6月定讞，於2011年6月7日入監服刑，2013年11月28日才因縮短刑期假釋出獄刑滿出獄，直到2014年10月保護管束才期滿，竟再觸犯性侵罪，屬累犯，但審酌已與A女和解，判林男4年6月徒刑。高院更一審去年4月改判4年5月徒刑，上訴後，經最高法院撤銷發回更二審。

高院更二審審理時，林男坦承在酒內「加料」，並以手沾口水伸進A女內褲撫摸下體的猥褻行為，但否認性侵或以藥劑犯強制猥褻，強調A女是處女，不敢和她性交，只敢摸她的外陰部，而他使用的是一般助興藥物，不知成份為何，當時也是兩情相悅。

更二審依檢驗事證認定，林男涉在酒內摻入安眠藥，摸撫及以舌頭舔A女下體等犯行明確，林男辯稱未下藥，乃一般助興藥物的說詞不實。

另依在A女外陰部採集的檢體認定，無法排除林男僅以手或口觸摸A女外陰部的猥褻行為，難以認定林男是以手或口進入她的性器或接合的性交行為，加上林男辯稱A女是處女，不敢奪走她的「第一次」，故未性交，只敢猥褻，不無可能，斥責林男猥褻行為惡劣，但基於罪疑惟輕原則，並考量兩人以65萬元和解，今改依加重強制猥褻罪判刑3年10月。

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