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逃家少女沒錢付車資 計程車運將要她陪酒還伸狼爪猥褻

家少女小玉（化名）去年與友人搭計程車時，沒錢付車資，被陳姓運將載走後，除了被要求陪他喝酒外，還3度遭到猥褻。（資料照）

家少女小玉（化名）去年與友人搭計程車時，沒錢付車資，被陳姓運將載走後，除了被要求陪他喝酒外，還3度遭到猥褻。（資料照）

2023/11/15 16:27

〔記者王定傳／新北報導〕逃家少女小玉（化名）去年與友人搭計程車時，沒錢付車資，被陳姓運將載走後，除了被要求陪他喝酒外，還3度遭到猥褻，由於少女向運將謊稱18歲，運將不知她實際年齡，新北地檢署因此依強制猥褻罪嫌起訴陳男。

檢警調查，有傷害、公共危險記錄的陳男，去年5月18日凌晨1時許，開計程車行經新北市三重區三和國中捷運站附近時，載了小玉與她的朋友後，準備前往小玉朋友男友位於鶯歌的住處。

檢警調查，等抵達後，3人均無力支付車資，陳男見狀竟命小玉上車，隨後開車離去，並利用她逃家、不想進警局且身無分文，要她陪喝酒，還在車上伸出狼爪，撫摸小玉大腿、下體、胸部，甚至當日下午1時許，他還拿自備口罩遮住小玉眼睛，強迫她口交，再將她推倒以下體摩擦其下體。

少女之後報警處理，偵查時，陳男僅坦言有摸小玉的腰、手、肩、大腿內側「吃豆腐」，以滿足性慾，但沒有上述強行猥褻行為；檢方依據被害者指述、同行友人證詞、錄音檔、監視器等證據判定陳男違反小玉意願強行猥褻，但因她自稱18歲，陳不知實際年齡，因此依強制猥褻罪嫌起訴，其餘被控妨害自由、違反兒少性剝削防制條例，則證據不足。

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