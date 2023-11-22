7旬翁騎車與三貼母擦撞不治 家屬貼文急尋影像、畫面曝光

根據民眾提供的行車紀錄器，左側的尤女為閃避休旅車，與右側的蘇姓騎士發生擦撞。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/22 14:35

〔記者陸運鋒／台北報導〕尤姓女子前（20）日上午8時許，騎機車載著2名小朋友去上課，行經新北市中和區景平路時，與76歲蘇姓騎士發生擦撞，導致蘇翁倒地，送醫急救4小時宣告不治，尤女被警方送辦及開罰；蘇翁家屬事後上網貼文尋求行車紀錄器，而警方也已取得事故當時影像。

蘇翁家屬今在臉書社團「我是中和人」貼文指出，丈夫的舅舅行經景平路時，因後照鏡被左方機車掛著的書包勾到後跌倒，且人已往生，但公有監視器被樹擋住照不到，懇求路過民眾尋求提供行車紀錄器。

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根據警方取得民眾行車紀錄器顯示，尤女原本騎在蘇翁左後方，就在超車時，為了閃避左方的休旅車而逐漸往右靠，不慎與蘇發生擦撞，隨後蘇重摔倒地。

中和警分局調查，尤姓婦人當時載著2名女兒，準備去台北市上課，蘇翁當時則是準備去吃早餐，雙方皆由景平路往華中橋方向行駛。

據指出，過程中雙方不慎發生擦撞，導致蘇翁重摔倒地，救護人員獲報趕抵時，發現他顱骨骨折、左肋骨骨折昏迷，緊急送往雙和醫院急救，雖一度恢復心跳，但仍因顱內出血，於中午12時宣告不治，尤女則頸部拉傷，自行前往醫院就醫。

警方今表示，尤女及蘇男測值皆為0，詢後將尤女依過失致死罪嫌移送偵辦，此外，尤女騎機車三貼部分，依道路交通管理處罰條例第31條第5項，處300元以上600元以下罰鍰，另已聯繫事故現場行經車輛，取得相關行車紀錄影像，還原事發經過。

尤女原本騎在蘇男後方。（記者陸運鋒翻攝）

尤女當時載2名小朋友去上課。（記者陸運鋒翻攝）

蘇男家屬於臉書社團「我是中和人」尋求相關影像。（攝自我是中和人）

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